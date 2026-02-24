Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More
फोटो

वेट लॉस से स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी तक, अनानास खाने से सेहत को मिलते हैं ये 10 गजब के फायदे

अनानास खाना लोग कम पसंद करते हैं लेकिन ये सेहत के लिए किसी वरदान से कम नहीं होता। अनानास को छीलना काफी मुश्किल होता है और इसका स्वाद भी खट्टा होता है। अनानास कई तत्वों से भरपूर होता है, जिसे खाने से सेहत को कई फायदे मिलते हैं।

Deepali SrivastavaFeb 24, 2026 07:40 pm IST
1/12

सेहतमंद अनानास

अनानास खाना सेहत के लिए किसी वरदान से कम नहीं होता लेकिन लोग इसे ही खाना पसंद करते हैं। अनानास को छीलने में भी मेहनत लगती है और इसका स्वाद भी थोड़ा खट्टा होता है। लेकिन अनानास पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इसमें विटामिन C, एंटीऑक्सीडेंट, एंजाइम, फायबर और ब्रोमेलेन जैसे तत्व होते हैं। अनानास खाने के फायदे और सही तरीका हम आपको बताने जा रहे हैं।

2/12

आंखों के लिए फायदेमंद

अनानास में ब्रोमलेन जैसे तत्व होते हैं, जो आंखों की रोशनी को बढ़ाने में मदद करते हैं। आंखों की रोशनी और उन्हें रिलैक्स करने के लिए अनानास जरूर खाएं।

3/12

घाव भरने में मददगार

अगर किसी चोट में घाव हो जाए, तब मरीज को अनानास खाना चाहिए। इससे घाव जल्दी भरता है और चोट के दर्द में राहत मिलती है।

4/12

हड्डियों को करे मजबूत

अनानास में कैल्शियम की मात्रा अच्छी होती है, जो हड्डियों को मजबूत करने में सहायक होता है। जिन लोगों के शरीर में कैल्शियम की कमी है, उन्हें अनानास भी खाना चाहिए।

5/12

त्वचा और बालों के लिए

विटामिन सी से भरपूर अनानास बालों और त्वचा को भी हेल्दी बनाने में मददगार होता है। अनानास खाने से आपके बाल चमकदार और स्किन ग्लोइंग बनी रहेगी।

6/12

जोड़ों का दर्द

जोड़ों के दर्द की समस्या से परेशान लोगों के लिए अनानास किसी वरदान से कम नहीं होता। गठिया जैसी बीमारी में अनानास का जूस फायदेमंद होता है।

7/12

दिल को रखे खुश

अनानास में पोटैशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखते हैं। साथ ही कोलेस्ट्रॉल की समस्या भी कम करते हैं। दिल की सेहत के लिए अनानास फायदेमंद होता है।

8/12

वजन करें कम

अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं, तो अनानास खाएं। अनानास में पानी की मात्रा काफी ज्यादा होती है, जो पेट को लंबे समय तक भरा रखता है और बेली फैट कम करता है। वेट लॉस कर रहे हैं, तो ये फल खाएं।

9/12

इम्यूनिटी बूस्टर

कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग भी अनानास खाएं। इसे खाने से इम्यूनिटी मजबूत होती है और जुकाम-खांसी जल्दी नहीं होता। इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ये फल शरीर बैक्टीरिया और वायरस से बेहतर तरीके से लड़ सकता है।

10/12

पाचन करें बेहतर

पेट की गैस, दर्द, कब्ज और डाइजेशन को सुधारने में भी अनानास मदद करता है। अनानास में ब्रोमलेन नामक एंजाइम होता है, जो प्रोटीन के पाचन में मदद करता है। अनानास खाने से पाचन में सुधार होता है।

11/12

कब खाना होता है सही?

अनानास को हमेशा सुबह ब्रेकफास्ट में या फिर दोपहर में ही खाना फायदेमंद होता है। इसे शाम को खाने से पेट दर्द और जुकाम की समस्या हो सकती है। अनानास ठंडा होता है और शाम को नुकसान करता है। ज्यादा अनानास खाना भी सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है।

12/12

नोट

यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

Health Tips
Hindi Newsफोटोलाइफस्टाइलवेट लॉस से स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी तक, अनानास खाने से सेहत को मिलते हैं ये 10 गजब के फायदे