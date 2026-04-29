1 ग्राम गोल्ड में बनवाएं ये ब्यूटीफुल पेंडेट, सिंपल डिजाइन से बढ़ जाएगी चेन की शोभा

महंगे सोने की वजह से अगर आप हैवी ज्वैलरी नहीं खरीद पा रहीं तो टेंशन ना लें। अपनी सिंपल सी चेन में लॉकेट लगवाकर आप उसे रोजमर्रा के लिए अट्रैक्टिव नेकपीस में कन्वर्ट कर सकती हैं। ये ब्यूटीफुल लॉकेट डिजाइन को सेव करके रख लें। यहां देखें बेस्ट 8 पेंडेंट डिजाइन।( फोटो साभार- Pintrest)
डेली यूज के लिए अपनी चेन में ये सिंपल से हार्ट शेप लॉकेट को बनवा लें। छोटे साइज में एक ग्राम वजन का ये पेंडेंट ब्यूटीफुल दिखेगा।
डायमंड नहीं लगवा सकतीं तो क्या हुआ गोल्ड में इस तरह के स्टोन लगे 1 ग्राम पेंडेट मिल जाएंगे। इस डिजाइन को आप सेव कर लें।
रेगुलर यूज के लिए इस तरह के डिजाइन वाले लॉकेट भी काफी सुंदर दिखते हैं। आप चेन में दो छोटी गोल्ड बॉल्स के साथ इसे बनवाएं तो ये पूरी तरह से नेकलेस जैसा दिखेगा।
राउंड शेप लॉकेट बनवाएं। 1 ग्राम गोल्ड के हिसाब से बीच में इसे खोखला रखें या पतली सी पट्टी पर किसी भगवान का चित्र बनवा लें।
ये काफी कॉमन है और ज्यादातर लोग इसे पहनते दिख जाएंगे। इसे कम वजन के गोल्ड में ज्वैलर आसानी से रेडी कर लेते हैं।
18 कैरेट गोल्ड में 1 ग्राम वजन का ये डिजाइन काफी सुंदर दिखेगा। इसे चेन के साथ पहनने के लिए सेव कर लें।
कम गोल्ड के वजन में इस तरह के फ्लावर वाली डिजाइन को बनवाकर डेली वियर वाली चेन में डालकर पहनें।
चेन में इस तरह के फ्लावर डिजाइन पेंडेट को बनवाकर डालें। डेली से लेकर स्पेशल ओकेजन पर भी ये खूबसूरत दिखेगी।