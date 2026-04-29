1 ग्राम गोल्ड में बनवाएं ये ब्यूटीफुल पेंडेट, सिंपल डिजाइन से बढ़ जाएगी चेन की शोभा

1 ग्राम गोल्ड पेंडेट डिजाइन

महंगे सोने की वजह से अगर आप हैवी ज्वैलरी नहीं खरीद पा रहीं तो टेंशन ना लें। अपनी सिंपल सी चेन में लॉकेट लगवाकर आप उसे रोजमर्रा के लिए अट्रैक्टिव नेकपीस में कन्वर्ट कर सकती हैं। ये ब्यूटीफुल लॉकेट डिजाइन को सेव करके रख लें। यहां देखें बेस्ट 8 पेंडेंट डिजाइन।( फोटो साभार- Pintrest)