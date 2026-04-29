Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
फोटो

1 ग्राम गोल्ड में बनवाएं ये ब्यूटीफुल पेंडेट, सिंपल डिजाइन से बढ़ जाएगी चेन की शोभा

1 gram gold locket design:  सोने के दाम आसमान छू रहे ऐसे में लोगों ने बजट के मुताबिक कम वजन के ज्वैलरी पसंद करना स्टार्ट कर दिया है। अब सिंपल सी चेन को थोड़ा हैवी लुक देना चाहती हैं तो उसमें पेंडेट या लॉकेट लगवा लें। ये 1 ग्राम की डिजाइन देख लें।

AparajitaApr 29, 2026 07:48 pm IST
1/9

1 ग्राम गोल्ड पेंडेट डिजाइन

महंगे सोने की वजह से अगर आप हैवी ज्वैलरी नहीं खरीद पा रहीं तो टेंशन ना लें। अपनी सिंपल सी चेन में लॉकेट लगवाकर आप उसे रोजमर्रा के लिए अट्रैक्टिव नेकपीस में कन्वर्ट कर सकती हैं। ये ब्यूटीफुल लॉकेट डिजाइन को सेव करके रख लें। यहां देखें बेस्ट 8 पेंडेंट डिजाइन।( फोटो साभार- Pintrest)

2/9

हार्ट शेप लॉकेट

डेली यूज के लिए अपनी चेन में ये सिंपल से हार्ट शेप लॉकेट को बनवा लें। छोटे साइज में एक ग्राम वजन का ये पेंडेंट ब्यूटीफुल दिखेगा।

3/9

स्टोन वाला लॉकेट

डायमंड नहीं लगवा सकतीं तो क्या हुआ गोल्ड में इस तरह के स्टोन लगे 1 ग्राम पेंडेट मिल जाएंगे। इस डिजाइन को आप सेव कर लें।

4/9

स्टनिंग शार्ट डिजाइन पेंडेंट

रेगुलर यूज के लिए इस तरह के डिजाइन वाले लॉकेट भी काफी सुंदर दिखते हैं। आप चेन में दो छोटी गोल्ड बॉल्स के साथ इसे बनवाएं तो ये पूरी तरह से नेकलेस जैसा दिखेगा।

5/9

राउंड शेप लॉकेट

राउंड शेप लॉकेट बनवाएं। 1 ग्राम गोल्ड के हिसाब से बीच में इसे खोखला रखें या पतली सी पट्टी पर किसी भगवान का चित्र बनवा लें।

6/9

ओम वाला पेंडेंट

ये काफी कॉमन है और ज्यादातर लोग इसे पहनते दिख जाएंगे। इसे कम वजन के गोल्ड में ज्वैलर आसानी से रेडी कर लेते हैं।

7/9

ब्यूटीफुल चेन लॉकेट

18 कैरेट गोल्ड में 1 ग्राम वजन का ये डिजाइन काफी सुंदर दिखेगा। इसे चेन के साथ पहनने के लिए सेव कर लें।

8/9

फ्लावर डिजाइन लॉकेट

कम गोल्ड के वजन में इस तरह के फ्लावर वाली डिजाइन को बनवाकर डेली वियर वाली चेन में डालकर पहनें।

9/9

फ्लावर डिजाइन पेंडेंट

चेन में इस तरह के फ्लावर डिजाइन पेंडेट को बनवाकर डालें। डेली से लेकर स्पेशल ओकेजन पर भी ये खूबसूरत दिखेगी।

Gold
Hindi Newsफोटोलाइफस्टाइल1 ग्राम गोल्ड में बनवाएं ये ब्यूटीफुल पेंडेट, सिंपल डिजाइन से बढ़ जाएगी चेन की शोभा