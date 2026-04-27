बोल्ड लुक के लिए सिलवाएं ब्लाउज के ये 8 फैंसी डिजाइन, पतिदेव की निगाहें नहीं हटेंगी!

फैंसी लटकन वाले 8 ब्लाउज डिजाइन

लटकन वाले ब्लाउज सदाबहार हैं, यानी ये हमेशा ही ट्रेंड में बने रहते हैं। डेली वियर की बात हो या फिर किसी खास मौके के लिए ब्लाउज स्टिच करा रही हों, लटकन लगवाकर ब्लाउज का लुक और भी ज्यादा एन्हांस हो जाता है। आजकल तो लटकन वाले ब्लाउज में ही कई फैंसी पैटर्न आने लगे हैं, जो काफी स्टाइलिश और मॉडर्न लुक देते हैं। अगर आप भी टेलर भैया से ब्लाउज बनवाने जा रही हैं, तो ये पैटर्न उन्हें दिखा सकती हैं। तो चलिए फटाफट से सेव कर लीजिए। (All Images Credit- Pinterest)