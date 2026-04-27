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बोल्ड लुक के लिए सिलवाएं ब्लाउज के ये 8 फैंसी डिजाइन, पतिदेव की निगाहें नहीं हटेंगी!

Latkan Blouse Designs Photos: डेली वियर साड़ी के साथ आप लटकन वाले ये ब्यूटीफुल ब्लाउज डिजाइन सिलवा सकती हैं। ये काफी बोल्ड और स्टाइलिश लुक देते हैं। गर्मियों के लिए तो एकदम परफेक्ट पैटर्न हैं।

Anmol ChauhanApr 27, 2026 07:08 pm IST
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फैंसी लटकन वाले 8 ब्लाउज डिजाइन

लटकन वाले ब्लाउज सदाबहार हैं, यानी ये हमेशा ही ट्रेंड में बने रहते हैं। डेली वियर की बात हो या फिर किसी खास मौके के लिए ब्लाउज स्टिच करा रही हों, लटकन लगवाकर ब्लाउज का लुक और भी ज्यादा एन्हांस हो जाता है। आजकल तो लटकन वाले ब्लाउज में ही कई फैंसी पैटर्न आने लगे हैं, जो काफी स्टाइलिश और मॉडर्न लुक देते हैं। अगर आप भी टेलर भैया से ब्लाउज बनवाने जा रही हैं, तो ये पैटर्न उन्हें दिखा सकती हैं। तो चलिए फटाफट से सेव कर लीजिए। (All Images Credit- Pinterest)

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डीप नेकलाइन में बनवाएं डबल डोरी पैटर्न

बोल्ड और स्टाइलिश लुक के लिए आप डीप नेकलाइन स्टिच करा सकती हैं। इसमें डबल डोरी पैटर्न आजकल काफी पॉपुलर हो रहा है। डेली वियर के लिए ब्लाउज सिलवा रही हैं, तो हैंडमैड लटकन लगवा सकती हैं। वहीं किसी स्पेशल मौके के लिए ब्लाउज हैं, तो आजकल डिजाइनर लटकन भी आपको मार्केट में खूब मिल जाएंगी।

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स्टाइलिश कट वर्क वाला ब्लाउज पीस

ब्लाउज की बैक पर आप ये स्टाइलिश कट वर्क करा सकती हैं। डेली वियर की कॉटन साड़ियों के साथ ये डिजाइन काफी ज्यादा स्टाइलिश और फैंसी लुक देगा। ये ब्लाउज काफी मॉडेस्ट है, ऑफिस और फैमिली फंक्शन के लिए ऐसे पैटर्न एकदम परफेक्ट रहते हैं।

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डोरी वाला स्टाइलिश पैटर्न

डोरी वाला ये स्टाइलिश ब्लाउज डिजाइन काफी ज्यादा स्टाइलिश लगेगा। इसमें खूब सारी हैंडमेड लटकन लगवाकर काफी हेवी सा लुक आता है। सिंपल ब्लाउज है तो उसे डिजाइनर लुक देने के लिए आप ये वाला पैटर्न बनवा सकती हैं।

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ये डिजाइन भी है काफी ज्यादा फैंसी

वी नेकलाइन वाला ये ब्लाउज डिजाइन काफी अट्रैक्टिव है। इसमें डोरी नीचे की तरफ है, जिसमें आप लटकन अटैच करा सकती हैं। पूरी तरह बैकलेस पहनने में कंफर्टेबल नहीं हैं तो कुछ इस तरह का डिजाइन आपके लिए परफेक है। ये सेम लेवल का स्टाइलिश और ग्लैमरस लुक देता है।

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डायमंड नेकलाइन वाला यूनिक ब्लाउज

कुछ यूनिक बनवाना है तो आजकल पॉपुलर हो रही ये डायमंड नेकलाइन भी ट्राई कर सकती हैं। इसमें भी डबल डोरी हैं और लटकन लगवाकर काफी हेवी सा लुक मिल जाएगा। ऐसे ब्लाउज डिजाइन आपकी स्पेशल साड़ियों के लिए परफेक्ट रहते हैं।

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बैकलेस में मिलेगा बोल्ड लुक

बैकलेस ब्लाउज पसंद है तो ये वाला ब्लाउज डिजाइन आपको एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। इसमें डोरी के अलावा रिबन पैटर्न भी है, जो काफी क्लासी और खूबसूरत लगता है। सिंपल से ब्लाउज पीस को अट्रैक्टिव लुक देने के लिए ये पैटर्न बिल्कुल परफेक्ट है।

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अट्रैक्टिव कट वर्क ब्लाउज डिजाइन

बोल्ड लुक के लिए आप ये स्कैलप कट वर्क वाला ब्लाउज डिजाइन भी ट्राई कर सकती हैं। इसमें डबल डोरी और लटकन लगवाकर काफी मॉडर्न और अट्रैक्टिव लुक मिलेगा। कॉटन के ब्लाउज पीस के साथ तो खासतौर से ऐसे डिजाइन काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं।

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ये खूबसूरत पैटर्न भी ट्राई कर सकती हैं

डेली वियर की साड़ी को थोड़ा फैंसी और स्टाइलिश बनाने के लिए ऐसे डिजाइन एकदम परफेक्ट रहते हैं। आजकल गर्ल्स ऐसे ही ब्लाउज स्टिच कराना पसंद कर रही हैं। इन्हें आराम से ऑफिस या किसी फंक्शन में भी वियर किया जा सकता है।

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