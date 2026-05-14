डेली वियर में सूट पहनती हैं? गले के ये 8 डिजाइन सेव कर लें, सब पूछेंगे- कहां से सिलवाया?

सूट के गले के 8 फैंसी डिजाइन

इंडियन विमेन के वॉर्डरोब में आपको कुछ मिले ना मिले, लेकिन तरह-तरह के सूट जरूर मिल जाएंगे। डेली वियर से ले कर किसी स्पेशल ओकेजन के लिए, महिलाओं के पास सूटों का अलग ही कलेक्शन होता है। खैर, सूट सिलवाने की बात हो तो इसकी नेकलाइन भी काफी मायने रखती है। खासकर सिंपल डेली वियर के सूटों में तो लुक ही सिर्फ नेकलाइन की वजह से आता है। सूट के बैक में लटकन, डोरी और तरह-तरह के फैंसी कट वर्क वाली नेकलाइन काफी ज्यादा स्टाइलिश लगती हैं। यहां ऐसे ही गले के कुछ फैंसी डिजाइंस हम आपके लिए ले कर आए हैं। नेक्स्ट टाइम सूट स्टिच कराने के लिए आप इन्हें सेव कर सकती हैं। (All Images Credit- Pinterest)