PAN-Aadhaar लिंक करने का आखिरी मौका, नहीं किया तो ₹1000 का जुर्माना या बंद होगा पैन कार्ड, सिर्फ 5 मिनट का काम

अगर आपके पास PAN कार्ड है और आपने अब तक उसे Aadhaar से लिंक नहीं किया है, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। सरकार की तरफ से बार-बार चेतावनी दी जा रही है कि PAN–Aadhaar लिंकिंग की आखिरी तारीख नजदीक है और अगर तय समय तक यह काम पूरा नहीं किया गया, तो न सिर्फ 1000 रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है बल्कि आपका PAN कार्ड Inactive भी हो सकता है।
PAN कार्ड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने, बैंक अकाउंट, निवेश, म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार और कई सरकारी कामों के लिए बेहद जरूरी दस्तावेज है। अगर PAN निष्क्रिय हो गया, तो आपके कई जरूरी काम अटक सकते हैं। यही वजह है कि आयकर विभाग (Income Tax Department) ने PAN को Aadhaar से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है।
अच्छी बात यह है कि PAN–Aadhaar लिंक करना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप इसे घर बैठे मोबाइल या लैपटॉप से कुछ ही मिनटों में ऑनलाइन कर सकते हैं। इस लेख में हम आपको बताएंगे कि PAN–Aadhaar लिंक क्यों जरूरी है, जुर्माना कितना लगेगा, लिंक नहीं करने से क्या नुकसान होंगे और स्टेप-बाय-स्टेप आसान तरीका क्या है, जिससे आप आज ही यह काम पूरा कर सकते हैं।
अगर तय समयसीमा तक PAN को Aadhaar से लिंक नहीं किया गया, तो आपको ₹1000 तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। यह जुर्माना ऑनलाइन पेमेंट के जरिए भरना होता है, उसके बाद ही PAN–Aadhaar लिंकिंग पूरी होती है। जुर्माना भरने के बाद भी अगर लिंक नहीं किया गया, तो PAN Inactive घोषित किया जा सकता है।
Step 1: आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। Step 2: ‘Link Aadhaar’ विकल्प पर क्लिक करें। Step 3: अपना PAN नंबर और Aadhaar नंबर दर्ज करें। Step 4: अगर नाम और जन्मतिथि मैच है, तो OTP आएगा। Step 5: OTP डालकर लिंकिंग कन्फर्म करें। Step 6: अगर जुर्माना दिखे, तो ऑनलाइन पेमेंट करें। Step 7: पेमेंट के बाद PAN–Aadhaar लिंक हो जाएगा। पूरी प्रक्रिया में सिर्फ 2–5 मिनट लगते हैं।
आप आयकर पोर्टल पर लॉगिन करके भी PAN–Aadhaar लिंक कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ मामलों में SMS सुविधा भी उपलब्ध रहती है, जहां तय फॉर्मेट में मैसेज भेजकर लिंकिंग की जा सकती है।
अगर आपको पता करना है कि आपका PAN पहले से लिंक है या नहीं, तो: Income Tax वेबसाइट पर जाएं, ‘Link Aadhaar Status’ पर क्लिक करें, PAN और Aadhaar नंबर डालें, स्क्रीन पर स्टेटस दिख जाएगा।