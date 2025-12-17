PAN-Aadhaar लिंक करने का आखिरी मौका, नहीं किया तो ₹1000 का जुर्माना या बंद होगा पैन कार्ड, सिर्फ 5 मिनट का काम

PAN-Aadhaar Link Mandatory

अगर आपके पास PAN कार्ड है और आपने अब तक उसे Aadhaar से लिंक नहीं किया है, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। सरकार की तरफ से बार-बार चेतावनी दी जा रही है कि PAN–Aadhaar लिंकिंग की आखिरी तारीख नजदीक है और अगर तय समय तक यह काम पूरा नहीं किया गया, तो न सिर्फ 1000 रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है बल्कि आपका PAN कार्ड Inactive भी हो सकता है।