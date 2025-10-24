बड़ा मौका! ₹10,000 से कम में खरीदें Samsung के 50MP नो-शेक कैमरा, 6 साल पुराने नहीं होने वाले 5 फोन्स

Samsung Galaxy M36 5G

Samsung Galaxy M36 5G फोन में 6.7 इंच की Super AMOLED स्क्रीन है। फोन में MediaTek Dimensity 6300 (6nm) चिपसेट लगा है। इस फोन की खासियत इसका पतला होना यह है, यह 7.7mm पतला है। सैमसंग का यह फोन अमेजन पर 13,999 रुपए सेल किया जा रहा है। फोन में 50MP मेन लेंस (फोकस AF, f/1.8), एक 5MP ultrawide लेंस और 2MP मैक्रो सेंसर शामिल है। फ्रंट कैमरा 13MP है। इस फोन में 5,000mAh की बैटरी है। Samsung की ओर से 6 OS अपडेट और 6 साल की सुरक्षा अपडेट्स का वादा किया गया है।