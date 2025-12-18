बिजली बिल की नो टेंशन! ये 6 देसी जुगाड़ सर्दियों में घर को बनाएं रखेंगे गर्म

सर्दियों का मौसम शुरू होते ही सबसे पहले अपने साथ घर को भी गर्म रखने के जुगाड़ ढूंढने की समस्या खड़ी हो जाती है। खिड़की, दरवाजों से आती ठंडी हवा पूरे शरीर में सिहरन पैदा कर देती है। ठंड से बचने के लिए रूम हीटर चलाओ तो बिजली के बिल की टेंशन सताने लगती है। तो ऐसा क्या करें, जिससे बिना पैसे खर्च किए पूरे घर को गर्म रखा जा सके। अगर आपके मन को भी यह सवाल परेशान कर रहा है तो आपको इस खबर में 6 ऐसे देसी जुगाड़ बताने जा रहे हैं, जिनकी मदद से आप बिना एक पैसा खर्च किए नेचुरल तरीके अपनाकर घर को गर्म रख सकते हैं।
घर को गर्म बनाए रखने का यह सबसे पहला और फ्री का तरीका है। धूप का फायदा उठाएं और दिन में जहां-जहां सूरज की रोशनी आती है, उस जगह के पर्दे खोल दें। सुबह से दोपहर तक कमरे में धूप आने से फर्श से लेकर दीवारें तक खुद गर्म हो जाएंगी।
पतले पर्दे गर्मियों के लिए ठीक हैं, लेकिन सर्दियों में घर को गर्म बनाए रखने के लिए वेलवेट, ऊनी या ब्लैकआउट वाले मोटे पर्दे लगाएं। ये ठंडी हवा को बाहर ही रोक देते हैं। बता दें, थर्मल-लाइन वाले या गहरे रंग के पर्दे 40 प्रतिशत तक गर्मी को अंदर रोक सकते हैं।
नंगे फर्श पर चलने से सबसे ज्यादा ठंड लगती है। ऐसे में घर को गर्म रखने और खुद को ठंड से बचाने के लिए फर्श पर कालीन बिछाएं। ऐसा करने से पैरों के नीचे गर्माहट बनी रहती है।
ठंडी हवा को रोकने के लिए खिड़कियों और दरवाजों के किनारों पर वेदरस्ट्रिपिंग लगाएं या पुरानी तौलियों, कपड़ों का उपयोग करें। ठंडी हवा अंदर नहीं आएगी।
खाना पकाने के बाद ओवन या स्टोव की गर्मी को तुरंत बाहर न जाने दें, इससे किचन और आसपास के क्षेत्र गर्म बने रहते हैं।
खुद को गर्म और आरामदायक बनाए रखने के लिए, ऊनी या कश्मीरी कंबल चुनें। ऊनी कंबल में हवा भी आती है और नमी सोखने के गुण भी होते हैं जो आपको गर्म और सूखा रखते हैं। अगर आपको ऊन से एलर्जी है, तो सिंथेटिक सामग्री से बने ऊनी कंबल का विकल्प आजमाएं।