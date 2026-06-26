PHOTOS: केतन अग्रवाल संग सिया की ऐसी तस्वीरें, यकीन नहीं कर पाएंगे साजिश रच मार डाला!

केतन अग्रवाल अपने परिवार के रियल एस्टेट कंपनी के निदेशक था। केतन की उम्र महज 24 साल थी और वह सिया के साथ शादी की तैयारियों में इतना मशगूल था कि उसके असली इरादे भांप नहीं पाया।
सिया और केतन की सगाई फरवरी में हुई थी। नवंबर में उदयपुर में एक भव्य समारोह में दोनों की शादी होनी थी। इसके लिए तैयारियां भी शुरू थीं। शादी के लिए एक महल बुक किया गया था। वहीं चार्टड प्लेन भी बुक थे।
सोशल मीडिया पर सिया और केतन के सगाई के कई वीडियो सामने आए हैं। इनमें दोनों कपल की तरह वीडियोग्राफी करवाते नजर आ रहे हैं। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है कि अगर सिया शादी से खुश नहीं थी तो यह सब ढोंग क्यों किया।
एक दूसरे विडियो में केतन अग्रवाल अपनी गाड़ी के अंदर सिया को फूलों का सरप्राइज देता नजर आ रहा है। इस दौरान सिया बेहद खुश नजर आ रही है। दोनों एक दूसरे को गले भी लगाते हैं।
जिस दिन सिया ने केतन को ठिकाने लगाया उस दिन सिया का जन्मदिन था। केतन कई दिनों पहले से ही इसकी तैयारियां कर रहा था।
शादी की तैयारियां चल ही रही थीं कि सिया ने अपने प्रेमी चेतन चौधरी संग मिलकर केतन को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। वह केतन को लोहगढ़ किले में ले गई और 400 फीट गहरी खाई में धक्का दे दिया। केतन को संभलने तक का मौका नहीं मिला।
फिलहाल सिया और चेतन दोनों पुलिस कस्टडी में हैं। दोनों ने अपना जुर्म कबूल लिया है और आगे की छानबीन जारी है। पुलिस के मुताबिक दोनों केतन को अपने रिश्ते में अड़चन मानते थे और इसलिए उन्होंने उसे रास्ते से हटाने का फैसला किया।