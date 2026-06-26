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PHOTOS: केतन अग्रवाल संग सिया की ऐसी तस्वीरें, यकीन नहीं कर पाएंगे साजिश रच मार डाला!

मंगेतर सिया गोयल ने जिस तरह प्रेमी चेतन संग मिलकर केतन अग्रवाल को बेरहमी से मार डाला, उससे पूरे देश में सनसनी फैल गई है। इंटरनेट पर वायरल सिया और केतन की तस्वीरों को देखकर यकीन करना भी मुश्किल हो रहा है।

Jagriti KumariJun 26, 2026 11:48 am IST
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महज 24 साल का था केतन

केतन अग्रवाल अपने परिवार के रियल एस्टेट कंपनी के निदेशक था। केतन की उम्र महज 24 साल थी और वह सिया के साथ शादी की तैयारियों में इतना मशगूल था कि उसके असली इरादे भांप नहीं पाया।

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फरवरी में हुई थी सगाई

सिया और केतन की सगाई फरवरी में हुई थी। नवंबर में उदयपुर में एक भव्य समारोह में दोनों की शादी होनी थी। इसके लिए तैयारियां भी शुरू थीं। शादी के लिए एक महल बुक किया गया था। वहीं चार्टड प्लेन भी बुक थे।

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सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो

सोशल मीडिया पर सिया और केतन के सगाई के कई वीडियो सामने आए हैं। इनमें दोनों कपल की तरह वीडियोग्राफी करवाते नजर आ रहे हैं। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है कि अगर सिया शादी से खुश नहीं थी तो यह सब ढोंग क्यों किया।

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फूलों का तोहफा

एक दूसरे विडियो में केतन अग्रवाल अपनी गाड़ी के अंदर सिया को फूलों का सरप्राइज देता नजर आ रहा है। इस दौरान सिया बेहद खुश नजर आ रही है। दोनों एक दूसरे को गले भी लगाते हैं।

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बर्थडे की तैयारियां कर रहा था केतन

जिस दिन सिया ने केतन को ठिकाने लगाया उस दिन सिया का जन्मदिन था। केतन कई दिनों पहले से ही इसकी तैयारियां कर रहा था।

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फिर आया ट्विस्ट

शादी की तैयारियां चल ही रही थीं कि सिया ने अपने प्रेमी चेतन चौधरी संग मिलकर केतन को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। वह केतन को लोहगढ़ किले में ले गई और 400 फीट गहरी खाई में धक्का दे दिया। केतन को संभलने तक का मौका नहीं मिला।

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पुलिस कस्टडी में सिया और चेतन

फिलहाल सिया और चेतन दोनों पुलिस कस्टडी में हैं। दोनों ने अपना जुर्म कबूल लिया है और आगे की छानबीन जारी है। पुलिस के मुताबिक दोनों केतन को अपने रिश्ते में अड़चन मानते थे और इसलिए उन्होंने उसे रास्ते से हटाने का फैसला किया।

Siya Ketan Murder Case
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