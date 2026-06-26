PHOTOS: केतन अग्रवाल संग सिया की ऐसी तस्वीरें, यकीन नहीं कर पाएंगे साजिश रच मार डाला!

फिर आया ट्विस्ट

शादी की तैयारियां चल ही रही थीं कि सिया ने अपने प्रेमी चेतन चौधरी संग मिलकर केतन को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। वह केतन को लोहगढ़ किले में ले गई और 400 फीट गहरी खाई में धक्का दे दिया। केतन को संभलने तक का मौका नहीं मिला।