6 महीने की समाधि के बाद जागे बाबा केदार, हिमालय में दिव्य केदारनाथ धाम की 10 तस्वीरें

लिंचौली से भक्तों को बर्फ का दीदार

तीर्थयात्रियों को पहले ही दिन लिंचौली से केदारनाथ तक बर्फ का दीदार करने का अवसर मिला। काफी जगहों पर बर्फ मौजूद है। कई जगहों पर 4 फीट बर्फ है जबकि कुछ स्थानों पर काफी कम बर्फ है। हालांकि बर्फ के बीच मुश्किलें भी होंगी किंतु उन यात्रियों के लिए यह विशेष अवसर होगा जब उन्हें बाबा केदार के दर्शनों के साथ बर्फ का दीदार करने का मौका भी मिलेगा।