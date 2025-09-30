Karwa Chauth 2025 special designer fancy latest Punjabi suits patiyala Palazzo Style करवाचौथ के लिए बेस्ट हैं ये 7 डिजाइनर सूट, पहनकर पक्की पंजाबन लगेंगी!
Punjabi suits: पंजाबी कुड़ी वाला लुक आपकी सुंदरता में चार चांद लगा देगा। यहां हम आपके लिए कुछ फैंसी डिजाइन ले कर आए हैं, जो आप इस करवाचौथ ट्राई कर सकती हैं।

Anmol ChauhanTue, 30 Sep 2025 05:40 PM
1/8

करवाचौथ पर पहनें पंजाबी सूट

इस करवाचौथ पर अलग हटकर लुक चाहती हैं, तो पंजाबी सूट बेस्ट ऑप्शन रहेंगे। घेरदार प्लाजो से ले कर पटियाला सलवार तक, कलरफुल रंगों वाले ये सूट बहुत सुंदर लगते हैं। पंजाबी कुड़ी वाला लुक आपकी सुंदरता में चार चांद लगा देगा। यहां हम आपके लिए कुछ फैंसी डिजाइन ले कर आए हैं, जो आप इस बार ट्राई कर सकती हैं। (All Images Credit-Pinterest)

2/8

रेड पंजाबी सूट

आप रेड कलर का पंजाबी सूट भी ले सकती हैं। इसमें जो लुक आएगा, वो लोग देखते ही रह जाएंगे। गोल्डन और रेड का कॉम्बो वैसे भी काफी क्लासी लगता है। आप परांदा लगाकर चोटी बना सकती हैं और लाल चूड़े आपके लुक की शोभा बढ़ा देंगे।

3/8

पिंक हेवी एंब्रॉयडरी सूट

पिंक रंग का हेवी एंब्रॉयडरी वाला सूट भी काफी सुंदर लगेगा। हल्का गुलाबी रंग और गोल्डन एंब्रॉयडरी वाला सूट, आपको बहुत सॉफ्ट और एलिगेंट लुक देगा। आप ज्यादा हेवी सूट पसंद नहीं करती हैं, तो ये रंग और डिजाइन बेस्ट रहेगा।

4/8

ऑरेंज सूट सेट

ऑरेंज और गोल्डन के क्लासिक कॉम्बो वाला सूट भी बहुत रॉयल लुक देगा। हेवी घेरदार प्लाजो के साथ ये काफी फैंसी लुक देता है। करवाचौथ जैसी मौकों के लिए ये हेवी सूट एकदम परफेक्ट रहते हैं।

5/8

स्टाइलिश सूट

थोड़ा ट्रेंडी और मॉडर्न लुक चाहती हैं, तो ऐसे सूट आपके लिए बेस्ट रहेंगे। इसकी नेकलाइन से ले कर कलर कॉम्बिनेशन तक, सब कुछ बहुत ही फैंसी है। थोड़ा लाइट लुक ही पसंद करती हैं, तो ये आपके लिए परफेक्ट चॉइस हो सकता है।

6/8

बनारसी पटियाला सूट

बनारसी प्रिंट बहुत ही रॉयल लगता है। आप इसी प्रिंट में हेवी घेरदार सलवार वाला पटियाला सूट ले सकती हैं। इसके साथ परांदे वाली चोटी, हूप इयरिंग्स और मांगटीका एकदम पंजाबी कुड़ी लुक देगा।

7/8

मस्टर्ड येलो सूट

मस्टर्ड येलो कलर का हेवी एंब्रॉयडरी वाला सूट भी आपके लिए परफेक्ट रहेगा। इसका कलर कॉम्बिनेशन काफी ट्रेंडी है। आप हेवी एंब्रॉयडरी वाला सूट ले सकती हैं, इसके साथ नेट फैब्रिक वाला दुपट्टा और स्लीव्स स्टिच करा सकती हैं।

8/8

शरारा सूट

शरारा सूट भी आजकल काफी ट्रेंड में हैं। करवाचौथ पर आप गोल्डन और बैंगनी रंग का सुंदर सूट ले सकती हैं। इसके साथ रेड चूड़े और स्टेटमेंट इयरिंग्स आपको बहुत ही प्यारा लुक देंगे।

