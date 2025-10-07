कार्तिक के महीने में ये 7 काम जरूर करें, गुड लक मिलना होगा आसान

कार्तिक में करें ये 7 काम

कार्तिक का महीना बेहद शुभ और पवित्र माना जाता है। लक्ष्मी पूजन के साथ महीने की शुरुआत होती है और साथ ही आरोग्य के देवता धनवंतरि, धन के देवता कुबेर की पूजा भी इसी महीने में करने का विधान है। वहीं शादी-विवाह जैसे शुभ और जीवन के जरूरी काम को करने का मुहुर्त भी कार्तिक महीने से ही शुरू होता है। इस महीने में कुछ खास कामों को करने का नियम बनाया गया है। जो ना केवल आपकी डेस्टिनी को संवारते हैं बल्कि ये काम मानसिक शांति भी देते हैं। कार्तिक के महीने में रोजाना ये 7 काम करने से गुड लक और गुड फार्च्यून मिलता है।