कार्तिक के महीने में ये 7 काम जरूर करें, गुड लक मिलना होगा आसान

Kartik Month 2025: कार्तिक महीने के शुरू होने के साथ ही काफी सारे लोग कुछ नियमों का पालन करते हैं। जिसमे तुलसी पूजा से लेकर दीपदान शामिल है। जानें ऐसे 7 नियम जिन्हें करने से कार्तिक के महीने में सौभाग्य मिलता है।

AparajitaTue, 7 Oct 2025 02:29 PM
कार्तिक में करें ये 7 काम

कार्तिक का महीना बेहद शुभ और पवित्र माना जाता है। लक्ष्मी पूजन के साथ महीने की शुरुआत होती है और साथ ही आरोग्य के देवता धनवंतरि, धन के देवता कुबेर की पूजा भी इसी महीने में करने का विधान है। वहीं शादी-विवाह जैसे शुभ और जीवन के जरूरी काम को करने का मुहुर्त भी कार्तिक महीने से ही शुरू होता है। इस महीने में कुछ खास कामों को करने का नियम बनाया गया है। जो ना केवल आपकी डेस्टिनी को संवारते हैं बल्कि ये काम मानसिक शांति भी देते हैं। कार्तिक के महीने में रोजाना ये 7 काम करने से गुड लक और गुड फार्च्यून मिलता है।

तुलसी की पूजा

हिंदू धर्म में तुलसी को पौधा नहीं बल्कि देवी माना गया है। जिनकी पूजा से सुख-सौभाग्य मिलता है। कार्तिक के महीने में तुलसी जी के सामने शाम के वक्त दीया जरूर जलाएं

करें परिक्रमा

इसके साथ ही तुलसी की पूजा में दीया जलाने के साथ ही उनकी कम से कम 3 परिक्रमा जरूर करें। और उनकी जड़ में थोड़ा सा जल अर्पित करें।

जलाएं मिट्टी का दीया

भगवान कृष्ण के आगे कार्तिक के महीने में पूरे 30 दिन लगातार मिट्टी के दीये में घी का दीया जरूर जलाएं। इससे भगवान जल्दी खुश होते हैं।

भगवत गीता का श्लोक पढ़े

भगवत गीता के श्लोक लाइफ की मुश्किल को आसान बनाने में मदद करते हैं। कार्तिक के महीने में मात्र एक श्लोक का पाठ करने से कई सारे वेद पुराण पढ़ने का पुण्य मिलता है।

सनराइज के पहले नहाना

मान्यता है कि कार्तिक के महीने में सूरज उगने से पहले नहाना गुडलक लेकर आता है। लेकिन पूरे महीने जो सनराइज के वक्त स्नान नहीं कर सकता उसे महीने के आखिरी 3 दिन सूर्योदय के समय स्नान करने से वहीं गुड लक मिलता है।

खानपान का रखें ध्यान

कार्तिक महीने में खानपान की चीजों का ध्यान रखना भी जरूरी है। इस महीने मूली, गुड़, शकरकंद, जिमिकंद जैसी सब्जियों को खाना चाहिए।

भगवान विष्णु का कीर्तन करना

कार्तिक के महीने में सनातन धर्म मानने वालों को भगवान कृष्ण और विष्णु के नाम जरूर लेना चाहिए। ये ना केवल आपको मेंटल पीस देगा बल्कि गुड लक भी लाइफ में लेकर आएगा।

