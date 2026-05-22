करिश्मा तन्ना की गोदभराई: शिव भजनों पर झूमीं एक्ट्रेस, साड़ी में फ्लॉन्ट किया बेबी बंप

चेहरे पर नजर आया प्रेग्नेंसी ग्लो

करिश्मा ने जो वीडियो शेयर किया है, उसमें उनके चेहरे पर प्रेग्नेंसी का ग्लो साफ नजर आ रहा है। करिश्मा ने बताया कि वो काफी इमोशनल फील कर रही हैं। उन्होंने कहा कि वो एक साथ बहुत सारे इमोशन्स महसूस कर रही हैं।