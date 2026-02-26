सावधान! AI की वजह से खत्म हो सकती हैं ये 10 नौकरियां, आपकी भी लिस्ट में तो नहीं?

AI की वजह से जा सकती हैं ये नौकरियां

दुनिया भर की कंपनियां तेजी से AI अपनाकर लागत कम करने और काम की स्पीड बढ़ाने पर फोकस कर रही हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि कई सेक्टर्स में नौकरियां पहले ही कम होनी शुरू हो गई हैं और आने वाले साल में यह बदलाव और तेज होगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) के अनुमान के मुताबिक, 2030 तक AI और ऑटोमेशन की वजह से करीब 9.2 करोड़ नौकरियां प्रभावित या खत्म हो सकती हैं। नीचे ऐसी 10 नौकरियां दी गई हैं, जिन पर AI का सबसे ज्यादा खतरा माना जा रहा है।