जियो हॉटस्टार की इन 10 साउथ फिल्मों को हिंदी में देखिए, मिली है 8 की रेटिंग, कहानी दिल छु जाएगी

सूक्ष्मदर्शनी

इस लिस्ट में सबसे ऊपर यानी नंबर पर साल 2022 में आई फिल्म सूक्ष्मदर्शनी है। इस फिल्म में आपको जबरदस्त कॉमेडी के साथ एक्शन, थ्रिलर, ड्रामा और सस्पेंस देखने को मिलने वाला है। कहानी इतनी एंगेजिंग है कि आप अपनी सीट से उठ ही नहीं पाओगे। फिल्म की कहानी प्रियदर्शनी नाम की लड़की के इर्द गिर्द रची गई है। IMDb पर इस फिल्म को 7.7 की रेटिंग मिली हुई है।