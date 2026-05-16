जियो हॉटस्टार की इन 10 साउथ फिल्मों को हिंदी में देखिए, मिली है 8 की रेटिंग, कहानी दिल छु जाएगी

ये हैं जियो हॉटस्टार की वो 10 साउथ फिल्में इन्हें हिंदी में देखा जा सकता है। जबरदस्त मिली है IMDb रेटिंग।
साल 2024 में आई फिल्म वाझा ऑडियंस को खूब पसंद आई थी। फिल्म की कहानी पांच ऐसे लड़कों के इर्द गर्द घूमती है जिनकी पफ्यूचर को लेकर कोई प्लानिंग नहीं। लेकिन जैसे-जैसे फिओम की कहानी आगे बढ़ती है एंटरटेनमेंट डबल होता जाता है। फिल्म को IMDB पर 7.3 की रेटिंग मिली है।
ये फिल्म एक वीनू नाम के लड़के की है जिसे एक लड़की से प्यार है और शादी होने वाली होती है। लड़की का भाई वीनू का बेस्ट फ्रेंड बन जाता है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब लड़की के भाई को वीनू की एक सच्चाई पता चल जाती है। इस फिल्म को IMDb पर 6.6 की रेटिंग मिली है।
इस लिस्ट में सबसे ऊपर यानी नंबर पर साल 2022 में आई फिल्म सूक्ष्मदर्शनी है। इस फिल्म में आपको जबरदस्त कॉमेडी के साथ एक्शन, थ्रिलर, ड्रामा और सस्पेंस देखने को मिलने वाला है। कहानी इतनी एंगेजिंग है कि आप अपनी सीट से उठ ही नहीं पाओगे। फिल्म की कहानी प्रियदर्शनी नाम की लड़की के इर्द गिर्द रची गई है। IMDb पर इस फिल्म को 7.7 की रेटिंग मिली हुई है।
इस फिल्म में लड़की की शादी में होने वाली प्रथा को दिखाया गया है। बेटी की शादी में मां-बाप को को सोना देना होता है। ये एक प्रथा हैऔर इस प्रथा जो पूरा करने के लिए क्या -क्या करना पड़ता है ये दिखाया गया है। फिल्म को IMDb पर 7.4 की रेटिंग मिली है।
हृद्यम नाम की फिल्म साल 2022 में आई थी। इस फिल्म की कहानी एक अरुण नाम के लड़के की होती है जिसे एक लड़की से प्यार हो जाता है। इसके आगे कॉलेज, दोस्ती, क्लासेस वाले सीन देखकर आप पुरानी यादों में खो जाएंगे। इस फिल्म को IMDb पर 8 की रेटिंग मिली है।
साल 2022 में आई फिल्म जय जय जय जय हेएक कॉमेडी फिल्म है लेकिन सीरियस मुद्दे पर भी बाद करती है। फिल्म की कहानी डोमेस्टिक वायलेंस पर बेस्ड है। एक लड़की जया जो इसकी शिकार होती है लेकिन कहानी के अंत में कुछ और दिखाया गया है जो दिल खुश कर देता है। इस फिल्म को IMDb पर 7.7 की रेटिंग मिली है।
वाझई नाम की भी एक फिल्म है जो 2024 में आई थी। फिल्म की कहानी एक लड़के की है जो स्कूल में पढ़ाई के साथ केले के गुच्छे को ढोने का काम करता है। इस फिल्म को IMDb पर 7.3 की रेटिंग मिली है।
साल 2024 में एक फिल्म आई थी प्रेमालू। ये एक हल्की रोमांटिक फिल्म है जो आपको रिलैक्स फील करने में हेल्प करेगी। फिल्म की कहानी सचिन नाम के एक लड़के ही होती है जो लाइफ में सेटल नहीं हो पा रहा है। फिर उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है और कहानी बदल जाती है। इस फिल्म को IMDb पर 7.8 की रेटिंग मिली है।
इस लिस्ट में फैलमी नाम की भी फिल्म है। फैमिली नहीं फैलमी। फिल्म की कहानी एक ऐसे परिवार की है जो सब कुछ बर्बाद होने के बाद अपने दादा जी की इच्छा के लिए काशी जाते हैं। स ट्रिप के दौरान कई ट्विस्ट आते हैं जो कहानी को और मज़ेदार बनाते हैं। इस फिल्म को IMDb पर 7.3 की रेटिंग मिली है।
किष्किन्धा काण्डम नाम की फिल्म साल 2024 में आई थी। इस फिल्म की कहानी सस्पेंस से भरी है। एक पुलिस ऑफिस की गन खो जाती है और उसे भूलने की बीमारी होती है। कहानी जैसे-जैसे आगे बढ़ती है ट्विस्ट आते जाते हैं। इस फिल्म को IMDb पर 8 की रेटिंग मिली है।