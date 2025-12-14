जियो के सबसे किफायती प्लान्स ने कराई मौज, 150 रुपये से कम में कमाल के फायदे

Sun, Dec 14, 2025Hindustan Hindi News
Hindi Newsफोटोजियो के सबसे किफायती प्लान्स ने कराई मौज, 150 रुपये से कम में कमाल के फायदे

जियो अपने यूजर्स 150 रुपये से कम की कीमत में कुछ जबर्दस्त प्लान ऑफर कर रहा है। आज हम आपको इन्हीं प्लान के बारे में बता रहे हैं। इन प्लान में जियो फोन, जियो फोन डेटा ऐड-ऑन के साथ नॉर्मल डेटा पैक भी शामिल हैं।

Kumar Prashant SinghDec 14, 2025 01:27 pm IST
1/7

जियो अपने यूजर्स 150 रुपये से कम की कीमत में कुछ जबर्दस्त प्लान ऑफर कर रहा है। आज हम आपको इन्हीं प्लान के बारे में बता रहे हैं। इन प्लान में जियो फोन, जियो फोन डेटा ऐड-ऑन के साथ नॉर्मल डेटा पैक भी शामिल हैं। इनमें कुछ प्लान ऐसे भी हैं, जिनमें आपको अडिशनल बेनिफिट भी मिलेगा।

2/7

जियो का 139 रुपये वाला डेटा पैक

इस डेटा पैक में कंपनी 7 दिन की वैलिडिटी दे रही है। इसमें आपको इंटरनेट यूज करने के लिए टोटल 12जीबी डेटा मिलेगा।

3/7

जियो फोन का 125 रुपये वाला प्लान

कंपनी के इस प्लान की वैलिडिटी 23 दिन है। इस प्लान में आपको इंटरनेट यूज करने के लिए हर दिन 0.5जीबी डेटा मिलेगा। अनलिमिटेड कॉलिंग वाले इस प्लान में आपको जियो टीवी का भी ऐक्सेस मिलेगा।

4/7

जियो फोन का 122 रुपये वाला प्लान

यह जियो का एक डेटा पैक है। इसमें कंपनी इंटरनेट यूज करने के लिए हर दिन 1जीबी डेटा दे रही है। पैक की वैलिडिटी 28 दिन की है।

5/7

जियो का 103 रुपये वाला फ्लेक्सी डेटा पैक

इस प्लान की वैलिडिटी 28 दिन है। इसमें कंपनी इंटरनेट यूज करने के लिए टोटल 5जीबी डेटा ऑफर कर रही है।

6/7

जियो का 100 रुपये वाला डेटा पैक

जियो का यह डेटा ऐड-ऑन पैक 30 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें कंपनी इंटरनेट चलाने के लिए टोटल 5जीबी डेटा दे रही है।

7/7

जियो फोन प्राइमा का 91 रुपये वाला प्लान

जियो फोन प्राइमा का यह प्लान 28 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें आपको रोज 0.1जीबी डेटा के साथ 200एमबी एक्सट्रा डेटा मिलेगा। यह प्लान जियो टीवी के ऐक्सेस के साथ आता है।

