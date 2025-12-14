जियो के सबसे किफायती प्लान्स ने कराई मौज, 150 रुपये से कम में कमाल के फायदे

जियो अपने यूजर्स 150 रुपये से कम की कीमत में कुछ जबर्दस्त प्लान ऑफर कर रहा है। आज हम आपको इन्हीं प्लान के बारे में बता रहे हैं। इन प्लान में जियो फोन, जियो फोन डेटा ऐड-ऑन के साथ नॉर्मल डेटा पैक भी शामिल हैं। इनमें कुछ प्लान ऐसे भी हैं, जिनमें आपको अडिशनल बेनिफिट भी मिलेगा।
इस डेटा पैक में कंपनी 7 दिन की वैलिडिटी दे रही है। इसमें आपको इंटरनेट यूज करने के लिए टोटल 12जीबी डेटा मिलेगा।
कंपनी के इस प्लान की वैलिडिटी 23 दिन है। इस प्लान में आपको इंटरनेट यूज करने के लिए हर दिन 0.5जीबी डेटा मिलेगा। अनलिमिटेड कॉलिंग वाले इस प्लान में आपको जियो टीवी का भी ऐक्सेस मिलेगा।
यह जियो का एक डेटा पैक है। इसमें कंपनी इंटरनेट यूज करने के लिए हर दिन 1जीबी डेटा दे रही है। पैक की वैलिडिटी 28 दिन की है।
इस प्लान की वैलिडिटी 28 दिन है। इसमें कंपनी इंटरनेट यूज करने के लिए टोटल 5जीबी डेटा ऑफर कर रही है।
जियो का यह डेटा ऐड-ऑन पैक 30 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें कंपनी इंटरनेट चलाने के लिए टोटल 5जीबी डेटा दे रही है।
जियो फोन प्राइमा का यह प्लान 28 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें आपको रोज 0.1जीबी डेटा के साथ 200एमबी एक्सट्रा डेटा मिलेगा। यह प्लान जियो टीवी के ऐक्सेस के साथ आता है।