Jharkhand Protest में प्रदर्शनकारी छात्रों पर बरसाईं गईं लाठियां, चलाए आंसू गैस के गोले और वाटर कैनन

JPSC-JSSC भर्ती परीक्षा में कथित गड़बड़ियों को लेकर छात्रों द्वारा किया गया विधानसभा घेराव। छात्रों को आगे बढ़ने से रोकते हुए जवान।
प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में झारखंड में प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने अवरोधक तोड़े और राज्य विधानसभा तक पहुंचने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस ने उनपर पानी की बौछारें कीं, आंसू गैस के गोले दागे और लाठीचार्ज किया।
झारखंड में प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने बैरीकेड तोड़े और राज्य विधानसभा तक पहुंचने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे, ताकि उन्हें तितर-बितर करके आगे बढ़ने से रोका जा सके।
विधानसभा घेराव में शामिल होने आए छात्रों ने सड़क पर बैठकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी अपने हाथों में तिरंगा और तख्तियां लिये हुए थे। तख्तियों पर ''जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा रद्द करें या सीबीआई जांच कराएं'', ''जेएसएससी पर छापेमारी करने से क्यों बच रही है सीआईडी?'' और ''निष्पक्ष जांच कराएं, सच सामने लाएं'' जैसे नारे लिखे थे।
JPSC-JSSC प्रोटेस्ट को लेकर 9 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा (जेएलकेएम) नेता देवेंद्रनाथ महतो एंबुलेंस में बैठकर इस मार्च में शामिल हुए थे। बीच-बीच में छात्रों ने उन्हें अपने कंधों पर बैठाकर भी घुमाया। इस दौरान वह पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन की तस्वीर लिये हुए नजर आए।
कुछ छात्रों ने बैरिकेडिंग हटाकर विधानसभा की ओर बढ़ने का प्रयास किया। इससे मौके पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। पुलिस ने छात्रों को रोकने के लिए वाटर केनन का इस्तेमाल किया। इस दौरान छात्रों के हाथों में तिरंगा लहराता हुआ नजर आया। पुलिस लगातार छात्रों को आगे बढ़ने से रोकती रही, जबकि प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को लेकर विधानसभा की ओर जाने पर अड़े रहे।
झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर चल रहा छात्रों का आंदोलन सोमवार को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत विधानसभा घेराव तक पहुंच गया। बड़ी संख्या में छात्र विधानसभा के बाहर जुटे और अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन किया।
झारखंड विधानसभा का घेराव करने पहुंचे छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। कई छात्र घायल हो गए। छात्र सुरक्षा घेरा तोड़ते हुए विधानसभा के मुख्य गेट तक पहुंच गए थे। उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने पहले आंसू गैस के गोले छोड़े, लेकिन छात्र विधानसभा के भीतर प्रवेश करने की जिद पर अड़े रहे।