Jharkhand Protest में प्रदर्शनकारी छात्रों पर बरसाईं गईं लाठियां, चलाए आंसू गैस के गोले और वाटर कैनन

पुलिस ने छात्रों पर चलाया वाटर केनन

कुछ छात्रों ने बैरिकेडिंग हटाकर विधानसभा की ओर बढ़ने का प्रयास किया। इससे मौके पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। पुलिस ने छात्रों को रोकने के लिए वाटर केनन का इस्तेमाल किया। इस दौरान छात्रों के हाथों में तिरंगा लहराता हुआ नजर आया। पुलिस लगातार छात्रों को आगे बढ़ने से रोकती रही, जबकि प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को लेकर विधानसभा की ओर जाने पर अड़े रहे।