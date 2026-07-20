PHOTOS: जंतर-मंतर, संसद के करीब और दिल्ली का दिल; कॉकरोच का कहां कैसा बवाल

कई हिस्सों में इंटरनेट किया बंद

प्रदर्शनकारियों के बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश करने के बाद पुलिस ने संसद मार्ग, पटेल चौक, रेल भवन और अन्य इलाकों में आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज किया। झड़प के दौरान पुलिसकर्मी और प्रदर्शनकारी दोनों घायल हो गए। राजीव चौक, जंतर मंतर, नई दिल्ली के विभिन्न स्थानों पर, पटेल चौक, मंडी हॉउस जैसे इलाकों में पांच से अधिक किलोमीटर के आसपास के रेडियस में और संसद के आसपास के क्षेत्र में इंटरनेट पूरी तरह से प्रभावित रहा। इस संबंध में कई यात्रियों ने शिकायत की किसी को कुछ भी शेयर करने में ऑनलाइन दिक्कत हो रही है।