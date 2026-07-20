PHOTOS: जंतर-मंतर, संसद के करीब और दिल्ली का दिल; कॉकरोच का कहां कैसा बवाल

जगह-जगह बैरिकेड, दंगारोधी उपकरणों से लैस सुरक्षाबल, आंसू गैस के गोले, लाठीचार्ज, टूटी गाड़ियों के शीशे और नारेबाजी करते हजारों नौजवानों की भीड़। सोमवार को कॉकरोच जनता पार्टी के संसद चलो मार्च का नजारा कुछ ऐसा ही था।
जंतर मंतर से शुरू हुआ ये मार्च धीरे-धीरे बड़ा रूप लेता गया। संसद की तरफ बढ़ती नारेबाजी करती प्रदर्शनकारियों की भीड़ को रोकने के लिये मध्य दिल्ली में कई जगहों पर सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले छोड़े तो कुछ जगहों पर लाठीचार्ज किया गया।
सुबह होते-होते मध्य दिल्ली लोगों से भर गया। प्रदर्शनकारी हाथों में झंडे और तख्तियां लिए समूहों में मार्च करते हुए और नारे लगाते हुए संसद की ओर जाने वाली सड़कों पर आगे बढ़ रहे थे। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने कई जगहों पर एक के बाद एक कई बैरिकेड्स लगाकर उन्हें रोक दिया।
प्रदर्शनकारियों के बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश करने के बाद पुलिस ने संसद मार्ग, पटेल चौक, रेल भवन और अन्य इलाकों में आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज किया। झड़प के दौरान पुलिसकर्मी और प्रदर्शनकारी दोनों घायल हो गए। राजीव चौक, जंतर मंतर, नई दिल्ली के विभिन्न स्थानों पर, पटेल चौक, मंडी हॉउस जैसे इलाकों में पांच से अधिक किलोमीटर के आसपास के रेडियस में और संसद के आसपास के क्षेत्र में इंटरनेट पूरी तरह से प्रभावित रहा। इस संबंध में कई यात्रियों ने शिकायत की किसी को कुछ भी शेयर करने में ऑनलाइन दिक्कत हो रही है।
यह मार्च संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन जंतर-मंतर से शुरू हुआ, जहां सीजेपी 20 जून से धरना दे रही है। उधर, सोनम वांगचुक अस्पताल में भर्ती हैं। मुख्य सड़कें सील होने के बाद, कई प्रदर्शनकारियों ने संसद के करीब पहुंचने की उम्मीद में 'शॉर्टकट' ढूंढते हुए और पुलिस बैरिकेड्स से बचने के लिए संकरी गलियों का रास्ता अपनाया।
सुरक्षा कर्मियों द्वारा पीछे धकेले जाने के बावजूद, प्रदर्शनकारी फिर से एकजुट होते, बैरिकेड्स के पास इंतजार करते और आगे बढ़ने की दोबारा कोशिश करते नजर आए। कुछ लोग बैरिकेड्स पर चढ़ गए, जबकि दूसरे बारिश और पुलिस की बार-बार की कार्रवाई के बावजूद सड़कों पर बैठकर नारे लगाते रहे।
मार्च के दौरान कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार, संसद मार्ग, पटेल चौक, कांस्टीट्यूशन क्लब, शास्त्री भवन और इनके आसपास के इलाकों सहित विभिन्न स्थानों से 100 से अधिक प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया और उन्हें दिल्ली भर के विभिन्न थानों और अस्थायी हिरासत केंद्रों में ले जाया गया।
पुलिस सूत्रों ने बताया कि झड़प तब शुरू हुई जब सीजेपी प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षाकर्मियों पर कथित तौर पर पथराव किया, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। उन्होंने कहा कि इस दौरान 100 से अधिक प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया और उन्हें दिल्ली के अलग-अलग थानों में ले जाया गया।