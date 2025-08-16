जन्माष्टमी पर करें तुलसी से जुड़े ये 5 उपाय, चमक उठेगा सोया हुआ भाग्य

जन्माष्टमी

आज 16 अगस्त को देशभर में कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है। जन्माष्टमी के पावन मौके पर कृष्ण जी के बाल रूप लड्डू गोपाल की पूजा की जाती है। इस दिन कान्हा की पूजा-उपासना के साथ तुलसी के कुछ विशेष उपाय भी किए जाते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से भक्तों का सोया हुआ भाग्य भी जाग जाता है।