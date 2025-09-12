jagdeep dhankhar seen in cp radhakrishnan oath see photos नए उपराष्ट्रपति की शपथ में सबसे खुलकर मिले जगदीप धनखड़; देखें तस्वीरें
नए उपराष्ट्रपति की शपथ में सबसे खुलकर मिले जगदीप धनखड़; देखें तस्वीरें

पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपने पद से इस्तीफा देने के बाद शुक्रवार को पहली बार किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में दिखाई दिए। पहली पंक्ति में ही बैठे धनखड़ बेहद सहज और अपनी स्वाभाविक मुस्कान के साथ दिखे। धनखड़ के समारोह में पहुंचने पर गृहमंत्री अमित शाह से उनकी भेंट हुई और शाह ने उनका अभिवादन किया। 

Surya PrakashFri, 12 Sep 2025 04:13 PM
1/7

सीपी राधाकृष्णन के साथ जगदीप धनखड़

पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 22 जुलाई को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। वह तब से ही नजर नहीं आए थे, लेकिन शुक्रवार को नए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के शपथ समारोह में वह पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अपनी जगह लेने वाले राधाकृष्णन से मुलाकात की और कई अन्य नेताओं से भी खुलकर मिले।

2/7

पत्नी के साथ पहुंचे थे जगदीप धनखड़

नए उपराष्ट्रपति के शपथ समारोह में जगदीप धनखड़ पत्नी के साथ पहुंचे थे। इस दौरान वह आगे की पंक्ति में बैठे नजर आए।

3/7

सीपी राधाकृष्णन से की बात

जगदीप धनखड़ ने सीपी राधाकृष्णन से भी मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच कुछ पल की बातचीत भी हुई और उन्होंने हाथ मिलाते हुए एक-दूसरे का हाल पूछा।

4/7

वेंकैया नायडू और हामिद अंसारी के साथ बैठे

जगदीप धनखड़ को अन्य पूर्व उपराष्ट्रपतियों के साथ ही पहली कतार में ही बिठाया। धनखड़ से पूर्व वेंकैया नायडू अध्यक्ष रहे थे। उससे पहले हामिद अंसारी 10 सालों तक उपराष्ट्रपति के पद पर रहे थे।

5/7

हाथों में छड़ी लिए दिखे हामिद अंसारी

पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी इस दौरान हाथों में छड़ी लिए दिखे। वह 2007 से 2017 तक उपराष्ट्रपति रहे थे।

6/7

पीएम मोदी और अमित शाह भी रहे मौजूद

शपथ समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह समेत कई सीनियर नेता मौजूद थे। एक तरफ केंद्रीय मंत्री और पीएम बैठे दिखे तो वहीं पहली पंक्ति में ही दूसरी तरफ लोकसभा स्पीकर, पूर्व उपराष्ट्रपतियों को जगह मिली। इसके अलावा चंद्रबाबू नायडू भी परिवार के साथ नजर आए।

7/7

अमित शाह और जगदीप धनखड़ ने जोड़े एक-दूसरे के हाथ

सीपी राधाकृष्णन के शपथ समारोह में कई राज्यों के राज्यपाल भी पहुंचे थे। लेकिन जगदीप धनखड़ की उपस्थिति चर्चा का केंद्र रही। उन्होंने होम मिनिस्टर अमित शाह से इस दौरान अभिवादन भी किया।

