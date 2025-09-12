नए उपराष्ट्रपति की शपथ में सबसे खुलकर मिले जगदीप धनखड़; देखें तस्वीरें

सीपी राधाकृष्णन के साथ जगदीप धनखड़

पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 22 जुलाई को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। वह तब से ही नजर नहीं आए थे, लेकिन शुक्रवार को नए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के शपथ समारोह में वह पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अपनी जगह लेने वाले राधाकृष्णन से मुलाकात की और कई अन्य नेताओं से भी खुलकर मिले।