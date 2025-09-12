नए उपराष्ट्रपति की शपथ में सबसे खुलकर मिले जगदीप धनखड़; देखें तस्वीरें

पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 22 जुलाई को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। वह तब से ही नजर नहीं आए थे, लेकिन शुक्रवार को नए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के शपथ समारोह में वह पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अपनी जगह लेने वाले राधाकृष्णन से मुलाकात की और कई अन्य नेताओं से भी खुलकर मिले।
नए उपराष्ट्रपति के शपथ समारोह में जगदीप धनखड़ पत्नी के साथ पहुंचे थे। इस दौरान वह आगे की पंक्ति में बैठे नजर आए।
जगदीप धनखड़ ने सीपी राधाकृष्णन से भी मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच कुछ पल की बातचीत भी हुई और उन्होंने हाथ मिलाते हुए एक-दूसरे का हाल पूछा।
जगदीप धनखड़ को अन्य पूर्व उपराष्ट्रपतियों के साथ ही पहली कतार में ही बिठाया। धनखड़ से पूर्व वेंकैया नायडू अध्यक्ष रहे थे। उससे पहले हामिद अंसारी 10 सालों तक उपराष्ट्रपति के पद पर रहे थे।
पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी इस दौरान हाथों में छड़ी लिए दिखे। वह 2007 से 2017 तक उपराष्ट्रपति रहे थे।
शपथ समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह समेत कई सीनियर नेता मौजूद थे। एक तरफ केंद्रीय मंत्री और पीएम बैठे दिखे तो वहीं पहली पंक्ति में ही दूसरी तरफ लोकसभा स्पीकर, पूर्व उपराष्ट्रपतियों को जगह मिली। इसके अलावा चंद्रबाबू नायडू भी परिवार के साथ नजर आए।
सीपी राधाकृष्णन के शपथ समारोह में कई राज्यों के राज्यपाल भी पहुंचे थे। लेकिन जगदीप धनखड़ की उपस्थिति चर्चा का केंद्र रही। उन्होंने होम मिनिस्टर अमित शाह से इस दौरान अभिवादन भी किया।