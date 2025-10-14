दिवाली पर इस कंपनी के सारे फोन हुए सस्ते, हर कीमत पर ये रहीं सबसे धांसू डील्स

iQOO स्मार्टफोन्स पर बंपर डील

कम कीमत पर धाकड़ स्मार्टफोन खरीदने का बढ़िया मौका ग्राहकों को दिवाली के मौके पर मिल रहा है। iQOO ने अपने लेटेस्ट स्मार्टफोन्स पर धाकड़ छूट दी है, जिनकी लिस्ट में iQOO Z10R, Z10, Neo 10R और Neo 10 सब शामिल हैं। आइए आपको इन फोन्स पर मिल रहीं डील्स के बारे में बताते हैं।