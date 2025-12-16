Hindustan Hindi News
Hindi NewsफोटोIPL Mini Auction में बिकने वाले सबसे महंगे खिलाड़ी, विदेशी खिलाड़ियों का रहा है जलवा; जानें नंबर-1 कौन

IPL Mini Auction में बिकने वाले सबसे महंगे खिलाड़ी, विदेशी खिलाड़ियों का रहा है जलवा; जानें नंबर-1 कौन

आईपीएल 2026 के लिए मिनी ऑक्शन होने वाला है। मेगा ऑक्शन में तो सबसे महंगे खिलाड़ियों की लिस्ट में ऋषभ पंत ने पिछली बार बाजी मारी थी, मगर मिनी ऑक्शन में विदेशी खिलाड़ियों का जलवा रहा है। आईए देखते हैं पूरी लिस्ट

Lokesh KheraDec 16, 2025 12:46 pm IST
1/5

मिचेल स्टार्क 24.75 करोड़

IPL 2024 के मिनी ऑक्शन में ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। 2015 के बाद आईपीएल खेलने आए स्टार्क पर हर किसी की नजरें थी। केकेआर ने अपने बॉलिंग अटैक को मजबूत करने के लिए पूरा जोर लगा दिया था। उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स, मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटन्स को पछाड़कर स्टार्क को 24.75 करोड़ में खरीदा: जो उनके ऑक्शन पर्स का 75.69% था। उस समय, वह IPL ऑक्शन के इतिहास में खरीदे गए सबसे महंगे खिलाड़ी थे।

2/5

पैट कमिंस 20.50 करोड़&nbsp;

IPL 2024 के ही मिनी ऑक्शन में मिचेल स्टार्क से कुछ मिनट पहले पैट कमिंस 20 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाले पहले खिलाड़ी बने थे। मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स, रॉलय चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद- सब उनके पीछे पड़े। RCB और SRH के बीच बोली अंत तक चली। हैदराबाद आखिरकार पैट कमिंस को 20.50 करोड़ में खरीदने में कामयाब रही।

3/5

सैम करन 18.50 करोड़

टी20 वर्ल्ड कप 2022 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने सैम कुर्रन पर हर किसी की नजरें थी, उनकी ऑलराउंडर की योग्यता को हर कोई अपनी टीम में शामिल करना चाहता था। MI और RR ने बोली लगाना शुरू किया, CSK 11.75 करोड़ पर शामिल हुई, पंजाब किंग्स 15.25 करोड़ पर, और आखिर में, LSG 15.75 करोड़ पर। पांच टीमों के बीच बोली की जंग के बाद आखिरकार PBKS विजयी हुई। IPL 2023 के मिनी ऑक्शन ने पंजाब किंग्स ने उन्हें 18.50 करोड़ रुपए में अपनी टीम में शामिल किया।

4/5

कैमरन ग्रीन 17.50 करोड़

हार्दिक पांड्या को रिलीज करने के बाद मुंबई इंडियंस को एक बेहतरीन ऑलराउंडर की जरूरत थी। सैम कुरन पर बोली लगाने में तो उन्होंने अपना हाथ पीछे खींच लिया, मगर कैमरन ग्रीन पर वह लड़ते रहे। MI ने ग्रीन के लिए जोरदार बोली लगाई। RCB भी अपनी बोली बढ़ाती रही, जब तक कि कीमत 7 करोड़ रुपये तक नहीं पहुंच गई। DC ने भी एंट्री की और उसकी कीमत दोगुनी से ज़्यादा कर दी, जिसके बाद MI ने उसे नीलामी में अपना सबसे महंगा खिलाड़ी के तौर पर खरीदा।

5/5

बेन स्टोक्स 16.25 करोड़

इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स राइजिंग पुणे सुपरजायंट और राजस्थान रॉयल्स के साथ पिछले अनुभव के साथ नीलामी में आए थे, जिसमें 2017 में RPS के लिए एक शानदार शतक भी शामिल था। स्टोक्स उन फ्रेंचाइजी के लिए संभावित कप्तान थे जिन्हें नए कप्तान की जरूरत थी। इसलिए इसमें कोई हैरानी नहीं हुई जब RCB, RR, LSG और SRH सभी बोली लगाने की होड़ में शामिल हो गए। CSK आखिरी समय में मैदान में उतरी - जब बोली 15.25 करोड़ रुपये तक पहुंच गई थी- उन्होंने अंत में बाजी मारी और स्टोक्स को 16.25 करोड़ में अपनी टीम में शामिल किया।

