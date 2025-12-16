IPL Mini Auction में बिकने वाले सबसे महंगे खिलाड़ी, विदेशी खिलाड़ियों का रहा है जलवा; जानें नंबर-1 कौन

बेन स्टोक्स 16.25 करोड़

इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स राइजिंग पुणे सुपरजायंट और राजस्थान रॉयल्स के साथ पिछले अनुभव के साथ नीलामी में आए थे, जिसमें 2017 में RPS के लिए एक शानदार शतक भी शामिल था। स्टोक्स उन फ्रेंचाइजी के लिए संभावित कप्तान थे जिन्हें नए कप्तान की जरूरत थी। इसलिए इसमें कोई हैरानी नहीं हुई जब RCB, RR, LSG और SRH सभी बोली लगाने की होड़ में शामिल हो गए। CSK आखिरी समय में मैदान में उतरी - जब बोली 15.25 करोड़ रुपये तक पहुंच गई थी- उन्होंने अंत में बाजी मारी और स्टोक्स को 16.25 करोड़ में अपनी टीम में शामिल किया।