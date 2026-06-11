टूट पड़ेंगे ग्राहक, ₹11999 में मिलेगा स्टील जैसा मजबूत फोन, बिना नेटवर्क कर सकेंगे कॉल; पहली सेल कल

Infinix Smart 20: रैम और प्रोसेसर

स्मार्टफोन मीडियाटेक हेलियो G81 अल्टीमेट चिपसेट से लैस है, जो माली-G52 GPU, 4GB LPDDR4X रैम और 128GB तक ऑनबोर्ड स्टोरेज के साथ जोड़ा गया है। कंपनी फोन के लिए 48 महीने के फ्लूएंसी सर्टिफिकेशन का भी दावा करती है। यह आउट ऑफ बॉक्स Android 16 पर बेस्ड XOS 16 चलाता है। इसमें फोलैक्स वॉयस असिस्टेंट पावर्ड वन-टैप इनफिनिक्स AI शामिल है, जो हिंदी, तेलुगु, तमिल, गुजराती और मराठी को सपोर्ट करता है। उपयोगकर्ता पावर बटन को लंबे समय तक दबाकर AI राइटिंग, AI स्टूडियो, AI इरेजर, AI एक्सटेंडर, डॉक्यूमेंट स्कैनिंग, सॉन्ग रिकॉग्निशन, स्पीकर क्लीनर, AI वॉलपेपर जेनरेटर और शेड्यूलिंग टूल जैसी AI फीचर्स शामिल हैं।