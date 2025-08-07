भारत में धूम मचाएगा यह LED लाइट वाला स्मार्टफोन, कल होगा लॉन्च, कैमरा और बैटरी भी दमदार

फोन में शोल्डर ट्रिगर्स भी

GT 30 में कंसोल जैसे कंट्रोल के लिए GT शोल्डर ट्रिगर्स भी हैं, जिन्हें गेमप्ले की सटीकता और रिस्पॉन्सिवनेस बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। इन ट्रिगर्स को इन-गेम कंट्रोल, कैमरा कंट्रोल, क्विक ऐप लॉन्च और वीडियो प्लेबैक के लिए भी कस्टमाइज किया जा सकता है। यह क्राफ्टन से BGMI 90FPS सर्टिफिकेशन के साथ आता है, जो स्मूथ और ज्यादा रिस्पॉन्सिव गेमप्ले प्रदान करेगा। ये फीचर्स साफ करते हैं कि Infinix GT 30 खासतौर पर गेमर्स के लिए बनाया गया है।