भारत में धूम मचाएगा यह LED लाइट वाला स्मार्टफोन, कल होगा लॉन्च, कैमरा और बैटरी भी दमदार

भारतीय बाजार में Infinix GT 30 5G+ फोन को 8 अगस्त को दोपहर 12 बजे लॉन्च किया जाएगा। इसे Flipkart से खरीदा जा सकेगा। कंपनी ने फोन की तीन कलर ऑप्शन - पल्स ग्रीन, साइबर ब्लू और ब्लेड व्हाइट में टीज किया है।
इसमें प्रो मॉडल से बहुत कुछ लिया गया है, खासकर इसके सिग्नेचर साइबर मेचा डिजाइन 2.0। इसे खासतौर से गेमर्स कके लिए डिजाइन किया गया है। इसमें पीछे की तरफ कस्टमाइजेबल व्हाइट LED लाइट्स लगी हैं, जो GT 30 प्रो के ब्लेड व्हाइट वर्जन की तरह हैं। इन लाइट्स को इनकमिंग कॉल्स, नोटिफिकेशन्स, अलर्ट समेत अलग-अलग कामों के लिए कस्टमाइज किया जा सकता है। फोन में टॉप-लेफ्ट कॉर्नर पर एक एलईडी फ्लैश के साथ डुअल रियर कैमरा सेटअप है।
GT 30 में कंसोल जैसे कंट्रोल के लिए GT शोल्डर ट्रिगर्स भी हैं, जिन्हें गेमप्ले की सटीकता और रिस्पॉन्सिवनेस बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। इन ट्रिगर्स को इन-गेम कंट्रोल, कैमरा कंट्रोल, क्विक ऐप लॉन्च और वीडियो प्लेबैक के लिए भी कस्टमाइज किया जा सकता है। यह क्राफ्टन से BGMI 90FPS सर्टिफिकेशन के साथ आता है, जो स्मूथ और ज्यादा रिस्पॉन्सिव गेमप्ले प्रदान करेगा। ये फीचर्स साफ करते हैं कि Infinix GT 30 खासतौर पर गेमर्स के लिए बनाया गया है।
कंपनी ने कंफर्म कर दिया है कि फोन मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7400 चिपसेट से लैस होगा, जिसका AnTuTu स्कोर 7,79,000 से भी ज्यादा है। फोन में 16GB तक LPDDR5X रैम और 256GB तक स्टोरेज मिलेगा। फोन में 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 4500 निट्स पीक ब्राइटनेस और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i प्रोटेक्शन के साथ 1.5K रिजॉल्यूशन वाला एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा।
फोन में Infinix AI के साथ ढेर सारे एआई फीचर्स का भी सपोर्ट मिलेगा, जिसमें एआई मैजिक वॉयस चेंजर, एआई कॉल असिस्टेंट, एआई राइटिंग असिस्टेंट, एआई वॉयस असिस्टेंट और सर्कल टू सर्च फीचर शामिल हैं। इतना ही नहीं फोन IP64 रेटिंग के साथ आएगा। इसमें हाई-रेस ऑडियो के साथ डुअल स्पीकर सिस्टम और वॉकी-टॉकी (कॉव विदआउट नेटवर्क) जैसे फीचर्स भी मिलेंगे।
फोन में डु्अल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा, जिसमें 64 मेगापिक्सेल का सोनी IMX682 मेन सेंसर और 8 मेगापिक्सेल का अल्ट्रा-वाइड लेंस मिलेगा। सेल्फी के लिए, 32 मेगापिक्सेल का फ्रंट कैमरा मिलेगा। फोन 4K वीडियो रिकॉर्डिंग करने में सक्षम है। कैमरे में AI इरेजर, AI एक्सटेंडर और AI कटआउट जैसे फीचर्स मिलते हैं।
फोन में 5500 एमएएच की बड़ी बैटरी है, जो बाइपास चार्जिंग और रिवर्स वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है। कंपनी ने टीज किया है कि 20 घंटे से ज्यादा समय तक लगातार यूट्यूब देखा जा सकता है।