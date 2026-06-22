WhatsApp का नया बॉस भारतीय! दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों पर छाए हैं भारत मूल के ये CEO

सबसे बड़ी टेक कंपनियों पर छाए हैं भारतीय मूल के ये CEO

दुनिया के सबसे लोकप्रिय मेसेजिंग प्लेटफॉर्म WhatsApp में हाल ही में बड़ा लीडरशिप चेंज देखने को मिला है। भारतीय बिजनेसमैन और CRED के फाउंडर कुणाल शाह को WhatsApp का नया ग्लोबल हेड बनाए जाने की खबर ने एक बार फिर यह चर्चा छेड़ दी कि आखिर क्यों दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियां भारतीय मूल के चेहरों पर भरोसा जता रही हैं। चाहे सर्च इंजन हो, सोशल मीडिया, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लगभग हर बड़े टेक सेक्टर में भारतीय मूल के CEOs अपनी पहचान बना रहे हैं।