एलीगेंस और कॉन्फिडेंस का परफेक्ट कॉम्बो है साड़ी-ब्लेजर लुक, एक्ट्रेसेस के लुक्स

भारतीय फैशन हमेशा से परंपरा और आधुनिकता का खूबसूरत संगम रहा है और साड़ी इसका सबसे सशक्त उदाहरण है। लेकिन बदलते समय के साथ साड़ी भी नए-नए अवतार में सामने आ रही है। हाल के वर्षों में साड़ी के साथ ब्लेजर पहनने का ट्रेंड तेजी से लोकप्रिय हुआ है जिसे इंडियन एक्ट्रेसेज ने ग्लैमर और कॉन्फिडेंस के साथ अपनाया है। यह स्टाइल ना सिर्फ एलिगेंट दिखता है, बल्कि महिलाओं की पर्सनैलिटी में पावर और ग्रेस दोनों जोड़ता है। ब्लेजर साड़ी लुक आज की मॉडर्न वुमन की पहचान बन चुका है- जो अपनी जड़ों से जुड़ी है, लेकिन सोच में पूरी तरह कंटेम्पररी है। यह लुक आज की वर्किंग वुमन से लेकर रेड कार्पेट तक, हर जगह स्टाइल और आत्मविश्वास का प्रतीक बन चुका है।
शिल्पा शेट्टी ने पिंक सिल्क साड़ी को मैचिंग स्ट्रक्चर्ड ब्लेजर के साथ स्टाइल कर यह साबित किया कि ग्रेस और पावर एक साथ कैसे कैरी की जाती है। उनका यह लुक एलिगेंट और ट्रेंडी दोनों है।
ब्लैक ब्लेजर जब साड़ी के साथ जुड़ता है, तो यह लुक बन जाता है अल्ट्रा-चिक। कई एक्ट्रेसेज इस लुक को मिनिमल ज्वेलरी और बोल्ड मेकअप के साथ कैरी कर रही हैं।
येलो साड़ी के साथ मिरर-वर्क या एम्बेलिश्ड जैकेट पहनना एक फ्रेश और यूथफुल स्टाइल स्टेटमेंट है। यह डे फंक्शंस और वेडिंग इवेंट्स के लिए काफी पॉपुलर हो रहा है।
रेड ब्लेजर के साथ साड़ी का कॉम्बिनेशन बेहद रॉयल और स्ट्रॉन्ग दिखाई देता है। यह लुक खासतौर पर फेस्टिव इवेंट्स और हाई-प्रोफाइल फंक्शंस के लिए परफेक्ट माना जा रहा है।
ब्लेजर साड़ी ट्रेंड महिलाओं को कम्फर्ट, कॉन्फिडेंस और क्लास तीनों देता है। यह लुक बॉडी पॉजिटिविटी और पावरफुल फेमिनिनिटी को खूबसूरती से रिप्रेजेंट करता है।
सिंपल साड़ी के साथ स्टेटमेंट ब्लेजर चुनें, हेवी नेकपीस या चोकर जोड़ें और हेयर को स्लीक रखें। न्यूड या बोल्ड लिप्स के साथ यह लुक और भी इंप्रेसिव लगेगा।