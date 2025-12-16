FREE में गैस सिलेंडर चाहिए? तो आज ही घर बैठे कर लें Aadhaar से जुड़ा काम, वरना नहीं मिलेगी सब्सिडी, बेहद आसान प्रोसेस

सब्सिडी पाने के लिए जरूरी Aadhaar

सरकार का उद्देश्य LPG सब्सिडी को सही लाभार्थियों तक पहुंचाना और फर्जी या डुप्लीकेट कनेक्शनों पर रोक लगाना है। इसी वजह से आधार आधारित e-KYC को अनिवार्य किया जा रहा है। खासकर PM उज्ज्वला योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी जारी रखने के लिए यह प्रक्रिया बेहद जरूरी हो गई है। अगर किसी यूजर्स ने समय रहते e-KYC पूरा नहीं कराया, तो उसकी LPG सब्सिडी रुक सकती है या भविष्य में गैस सप्लाई से जुड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। ऐसे में यह खबर हर LPG यूजर्स के लिए बेहद जरूरी है। घर बैठे कैसे करें और किन नंबरों पर मदद मिल सकती है।