FREE में गैस सिलेंडर चाहिए? तो आज ही घर बैठे कर लें Aadhaar से जुड़ा काम, वरना नहीं मिलेगी सब्सिडी, बेहद आसान प्रोसेस

देशभर के करोड़ों LPG उपभोक्ताओं और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के लाभार्थियों के लिए सरकार ने एक बड़ी राहत भरी सुविधा शुरू की है। अब बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण e-KYC की प्रक्रिया पूरी तरह नि:शुल्क, आसान और सुविधाजनक हो गई है। खास बात यह है कि इसके लिए अब न तो गैस एजेंसी जाने की जरूरत है और न ही लंबी कतारों में खड़े होने की। LPG यूजर्स यह पूरा काम घर बैठे अपने स्मार्टफोन से कुछ ही मिनटों में कर सकते हैं।
सरकार का उद्देश्य LPG सब्सिडी को सही लाभार्थियों तक पहुंचाना और फर्जी या डुप्लीकेट कनेक्शनों पर रोक लगाना है। इसी वजह से आधार आधारित e-KYC को अनिवार्य किया जा रहा है। खासकर PM उज्ज्वला योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी जारी रखने के लिए यह प्रक्रिया बेहद जरूरी हो गई है। अगर किसी यूजर्स ने समय रहते e-KYC पूरा नहीं कराया, तो उसकी LPG सब्सिडी रुक सकती है या भविष्य में गैस सप्लाई से जुड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। ऐसे में यह खबर हर LPG यूजर्स के लिए बेहद जरूरी है। घर बैठे कैसे करें और किन नंबरों पर मदद मिल सकती है।
सरकार ने LPG e-KYC की प्रक्रिया को बेहद आसान बना दिया है। इसके लिए नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करें: Step 1: सबसे पहले अपने मोबाइल में ब्राउज़र खोलें और https://pmuy.gov.in/e-kyc.html वेबसाइट पर जाएं।
यहां दिए गए QR कोड को स्कैन करें या सीधे लिंक के जरिए आगे बढ़ें। अब अपनी तेल विपणन कंपनी (IOC, BPCL, HPCL) का चयन करें।
इसके बाद अपने स्मार्टफोन में Aadhaar FaceRD ऐप डाउनलोड करें। कंपनी के ऐप में दिए गए निर्देशों के अनुसार फेस स्कैन करें।
फेस स्कैन सफल होते ही आपका बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण / e-KYC पूरा हो जाएगा। पूरी प्रक्रिया में केवल कुछ मिनट लगते हैं और इसके लिए किसी भी तरह का शुल्क नहीं लिया जाता।
PM उज्ज्वला योजना के तहत मिलने वाली ₹300 तक की टार्गेटेड सब्सिडी पाने के लिए आधार प्रमाणीकरण जरूरी है। अगर लाभार्थी समय पर e-KYC पूरा नहीं कराते हैं, तो: LPG सब्सिडी रुक सकती है, भविष्य में गैस सिलेंडर मिलने में दिक्कत आ सकती है, कनेक्शन अस्थायी रूप से निष्क्रिय हो सकता है, इसलिए सरकार ने साफ किया है कि सभी उज्ज्वला लाभार्थी जल्द से जल्द यह प्रक्रिया पूरी करें।
अगर किसी उपभोक्ता को e-KYC करने में परेशानी आ रही है, तो वे: अपने नजदीकी LPG वितरक से संपर्क कर सकते हैं। या फिर टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800 2333 555 पर कॉल कर पूरी जानकारी ले सकते हैं। यह हेल्पलाइन सभी LPG उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध है।