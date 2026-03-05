माता-पिता ध्यान दें! अब सिर्फ 5 मिनट में FREE बनवाएं Baal Aadhaar, न लाइन में लगने की टेंशन, न डॉक्यूमेंट की

Aadhaar आज सबसे जरूरी पहचान दस्तावेजों में से एक बन चुका है। बैंकिंग से लेकर सरकारी योजनाओं और स्कूल एडमिशन तक कई कामों में इसकी जरूरत पड़ती है। ऐसे में अब बच्चों के लिए भी Aadhaar यानी Baal Aadhaar बनवाना काफी जरूरी होता जा रहा है। सरकार ने माता-पिता की सुविधा के लिए बच्चों का Aadhaar बनवाने की प्रक्रिया को काफी आसान कर दिया है।
अब 5 साल से कम उम्र के बच्चों का Aadhaar कुछ ही मिनटों में और पूरी तरह मुफ्त बनाया जा सकता है। इसके लिए आपको ज्यादा दस्तावेज या लंबी प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा। अब पोस्ट ऑफिस से भी बाल आधार बनवाया जा सकता है। इसके लिए माता-पिता को सिर्फ दो जरूरी दस्तावेज लेकर जाना होता है और कुछ ही मिनटों में Aadhaar आवेदन पूरा हो जाता है।
सबसे बड़ी बात यह है कि छोटे बच्चों के Aadhaar के लिए किसी तरह का बायोमेट्रिक डेटा भी नहीं लिया जाता। इससे पूरी प्रक्रिया और भी आसान हो जाती है। अगर आपके घर में छोटा बच्चा है और आपने अभी तक उसका Aadhaar नहीं बनवाया है, तो यह खबर आपके लिए बेहद काम की साबित हो सकती है।
सरकार ने बच्चों का Aadhaar बनवाने की प्रक्रिया बेहद आसान बना दी है। इसके लिए सिर्फ दो जरूरी दस्तावेजों की जरूरत होती है। पहला दस्तावेज बच्चे का जन्म प्रमाणपत्र (Birth Certificate) है। इससे बच्चे की उम्र और पहचान की पुष्टि होती है। दूसरा दस्तावेज माता-पिता में से किसी एक का Aadhaar कार्ड होता है। इसी के आधार पर बच्चे की पहचान को सत्यापित किया जाता है। इन दो दस्तावेजों के आधार पर Aadhaar एनरोलमेंट पूरा किया जा सकता है और अतिरिक्त कागज की जरूरत नहीं पड़ती।
अब बच्चों का Aadhaar बनवाने के लिए आपको सिर्फ Aadhaar सेंटर ही नहीं जाना पड़ेगा। पोस्ट ऑफिस में भी Aadhaar एनरोलमेंट की सुविधा दी जा रही है। माता-पिता अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस जाकर बच्चे का Aadhaar बनवा सकते हैं। वहां मौजूद अधिकारी दस्तावेजों की जांच करके पूरी प्रक्रिया कुछ ही मिनटों में पूरी कर देते हैं। सरकार की इस सुविधा का मकसद लोगों को आसानी से Aadhaar सेवा उपलब्ध कराना है ताकि किसी को लंबी लाइन या परेशानी का सामना न करना पड़े।
अगर आप अपने बच्चे का Aadhaar बनवाना चाहते हैं तो यह प्रक्रिया काफी आसान है। सबसे पहले अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस जाएं। वहां Aadhaar enrolment फॉर्म भरें। बच्चे का जन्म प्रमाणपत्र और माता-पिता का Aadhaar कार्ड दिखाएं। दस्तावेजों की जांच के बाद माता-पिता का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन किया जाता है। इसके बाद बच्चे की फोटो ली जाती है। पूरी जानकारी सिस्टम में दर्ज करके Aadhaar आवेदन पूरा कर दिया जाता है। कुछ दिनों बाद Aadhaar कार्ड आपके पते पर भेज दिया जाता है और e-Aadhaar भी डाउनलोड किया जा सकता है।
कई लोगों को लगता है कि Aadhaar बनवाने के लिए फीस देनी पड़ती है, लेकिन ऐसा नहीं है। 0 से 5 साल तक के बच्चों के Aadhaar enrolment के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता। यानी यह सेवा पूरी तरह मुफ्त है। अगर कोई व्यक्ति Aadhaar बनवाने के नाम पर पैसे मांगता है तो आपको सावधान रहने की जरूरत है।
आज के समय में Aadhaar कई सेवाओं के लिए जरूरी होता जा रहा है। स्कूल एडमिशन, सरकारी योजनाओं का लाभ, छात्रवृत्ति, बैंकिंग सेवाएं और कई अन्य कामों में Aadhaar पहचान के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसी वजह से सरकार माता-पिता को बच्चों का Aadhaar बनवाने के लिए प्रोत्साहित करती है ताकि आगे चलकर किसी जरूरी काम में परेशानी न हो।