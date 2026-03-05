माता-पिता ध्यान दें! अब सिर्फ 5 मिनट में FREE बनवाएं Baal Aadhaar, न लाइन में लगने की टेंशन, न डॉक्यूमेंट की

बच्चों का Aadhaar कैसे बनवाएं (स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस)

अगर आप अपने बच्चे का Aadhaar बनवाना चाहते हैं तो यह प्रक्रिया काफी आसान है। सबसे पहले अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस जाएं। वहां Aadhaar enrolment फॉर्म भरें। बच्चे का जन्म प्रमाणपत्र और माता-पिता का Aadhaar कार्ड दिखाएं। दस्तावेजों की जांच के बाद माता-पिता का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन किया जाता है। इसके बाद बच्चे की फोटो ली जाती है। पूरी जानकारी सिस्टम में दर्ज करके Aadhaar आवेदन पूरा कर दिया जाता है। कुछ दिनों बाद Aadhaar कार्ड आपके पते पर भेज दिया जाता है और e-Aadhaar भी डाउनलोड किया जा सकता है।