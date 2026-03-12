Paytm, PhonePe, GPay यूजर्स ध्यान दें! UPI से गलत अकाउंट में चला गया पैसा तो घबराएं नहीं, 48 घंटे में ऐसे मिलेगा रिफंड

Wrong UPI Get Refund Back To Your Bank Account, Here is How

Your Bank Account, Here is How आज हम सब कैश ट्रांजेकशन की जगह डिजिटल पेमेंट को अपना चुके हैं। हम अब हर छोटे-बड़े खर्चों के लिए UPI का इस्तेमाल कर रहे हैं। PhonePe, Google Pay और BHIM जैसे ऐप्स ने पैसे भेजना बहुत आसान बना दिया है। लेकिन कई बार जल्दबाजी या छोटी सी गलती की वजह से पैसा गलत खाते में ट्रांसफर हो जाता है। अगर आपके साथ ऐसा हो तो घबराएं नहीं आप NPCI के पोर्टल पर जाकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा बैंक और हेल्पलाइन नंबर के जरिए भी मदद ली जा सकती है।