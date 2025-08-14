Idependence day stocks these 7 share delivered huge return from last 15 august price below 20 rupees स्वतंत्रता दिवस पर 7 शेयर ने काट दिया गदर, कीमत ₹20 से भी कम, निवेशक मालामाल
स्वतंत्रता दिवस पर 7 शेयर ने काट दिया गदर, कीमत ₹20 से भी कम, निवेशक मालामाल

Multibagger Stock- हम आपके लिए एक कुछ चुनिंदा शेयर लेकर आए हैं जो कि सालभर में ही 800 पर्सेंट तक का मुनाफा कराया है। कीमत 20 रुपये से भी कम है।

Varsha PathakThu, 14 Aug 2025 07:11 PM
गजब का रिटर्न

अगर आपने भी पिछले साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शेयर बाजार के शेयरों में दांव लगाए होते तो इस बार 15 अगस्त के मौके पर आपको कई गुना मुनाफा मिल जाता। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हम आपके लिए एक कुछ चुनिंदा शेयर लेकर आए हैं जो कि सालभर में ही 800 पर्सेंट तक का रिटर्न दिया। इन शेयरों की कीमत 20 रुपये से भी कम है। आइए जानते हैं डिटेल में...

प्रो फिन कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड

प्रो फिन कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड के शेयर सालभर में 800 पर्सेंट तक चढ़ गए। पिछले साल 14 अगस्त को इस शेयर की कीमत 96 पैसे थी और आज इसकी कीमत 10.49 रुपये है।

पदम कॉटन यार्न

पदम कॉटन यार्न के शेयर सालभर में 420 पर्सेंट तक चढ़ गए। पिछले साल 14 अगस्त को इस शेयर की कीमत 1.75 रुपये थी और आज इसकी कीमत 9.10 रुपये है।

कपिल राज फाइनेंस

कपिल राज फाइनेंस के शेयर सालभर में 203 पर्सेंट तक चढ़ गए। पिछले साल 14 अगस्त को इस शेयर की कीमत 2.23 रुपये थी और आज इसकी कीमत 6.77 रुपये है।

क्रेटो सिस्कॉन

क्रेटो सिस्कॉन के शेयर सालभर में 100 पर्सेंट तक चढ़ गए। पिछले साल 14 अगस्त को इस शेयर की कीमत 89 पैसे थी और आज इसकी कीमत 2 रुपये है।

एवांस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड

एवांस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के शेयर सालभर में 100 पर्सेंट तक चढ़ गए। पिछले साल 14 अगस्त को इस शेयर की कीमत 89 पैसे थी और आज इसकी कीमत 1.65 रुपये है।

कश्यप टेलीमेडिसिन लिमिटेड

कश्यप टेलीमेडिसिन लिमिटेड के शेयर सालभर में 280 पर्सेंट तक चढ़ गए। पिछले साल 14 अगस्त को इस शेयर की कीमत 2.10 रुपये थी और आज इसकी कीमत 7.89 रुपये है।

ब्रिज सिक्योरिटीज लिमिटेड

ब्रिज सिक्योरिटीज लिमिटेड के शेयर सालभर में 200 पर्सेंट तक चढ़ गए। पिछले साल 14 अगस्त को इस शेयर की कीमत 3.74 रुपये थी और आज इसकी कीमत 11.17 रुपये है।

