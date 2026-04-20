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भारतीय मार्केट में हुई हुंडई वेन्यू के स्पेशल 'नाइट एडिशन' की एंट्री; देखें तस्वीरें

हुंडई ने अपनी पॉपुलर एसयूवी वेन्यू का नया 'नाइट एडिशन' लॉन्च किया है। कंपनी ने इस एडिशन को 9,69 लाख रुपये की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत पर उतारा है। नए एडिशन को 'ऑल-ब्लैक' थीम दी गई है।

Ashutosh KumarApr 20, 2026 06:18 pm IST
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भारतीय मार्केट में हुई हुंडई वेन्यू के स्पेशल 'नाइट एडिशन' की एंट्री, देखें तस्वीरें

हुंडई ने अपनी पॉपुलर एसयूवी वेन्यू का नया 'नाइट एडिशन' लॉन्च किया है। कंपनी ने इस एडिशन को 9,69 लाख रुपये की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत पर उतारा है।

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स्पोर्टी और प्रीमियम है एसयूवी

हुंडई वेन्यू नाइट एडिशन में फ्रंट ग्रिल से लेकर हुंडई के लोगो तक, सब कुछ मैट ब्लैक फिनिश में है। यह कार को स्टैंडर्ड मॉडल के मुकाबले ज्यादा स्पोर्टी और प्रीमियम बनाता है।

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एक्सक्लूसिव 'नाइट' बैजिंग से है लैस

कार के साइड लुक को और भी निखारने के लिए इसमें डार्क अलॉय व्हील्स के साथ ब्राइट रेड ब्रेक कैलीपर्स दिए गए हैं। इस पर लगी एक्सक्लूसिव 'नाइट' बैजिंग यह अहसास कराती है कि आप वेन्यू का खास एडिशन चला रहे हैं।

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एसयूवी में है डुअल कैमरा डैशकैम

फीचर्स की बात करें तो हुंडई ने इसमें डुअल कैमरा वाला डैशकैम जोड़ा है। इसमें ड्राइविंग रिकॉर्डिंग के साथ इमरजेंसी और वैकेशन मोड जैसे स्मार्ट फीचर्स मिलते हैं।

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दमदार है एसयूवी का पावरट्रेन

वेन्यू नाइट एडिशन में परफॉर्मेंस से कोई समझौता नहीं किया गया है। इसमें 1.2L पेट्रोल, 1.0L टर्बो और 1.5L डीजल इंजन के ऑप्शन मिलते हैं।

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