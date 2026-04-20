भारतीय मार्केट में हुई हुंडई वेन्यू के स्पेशल 'नाइट एडिशन' की एंट्री; देखें तस्वीरें

एक्सक्लूसिव 'नाइट' बैजिंग से है लैस

कार के साइड लुक को और भी निखारने के लिए इसमें डार्क अलॉय व्हील्स के साथ ब्राइट रेड ब्रेक कैलीपर्स दिए गए हैं। इस पर लगी एक्सक्लूसिव 'नाइट' बैजिंग यह अहसास कराती है कि आप वेन्यू का खास एडिशन चला रहे हैं।