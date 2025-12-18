Hindustan Hindi News
इडली मेकर को कहें अलविदा! बिना स्टैंड के गिलास में ऐसे बनाएं 10 सुपर सॉफ्ट इडली

Tips to make idli without stand using glass : इडली सांबर का नाम सुनकर अगर आपके मुंह में पानी भर गया है तो घर बैठे बिना किसी इडली स्टैंड के इस अनोखे गिलास हैक्स की मदद से एक साथ 10 से 11 इडली झटपट बनाकर तैयार कर सकते हैं।

Manju MamgainDec 18, 2025 06:20 pm IST
1/7

बिना सांचे के इडली बनाने का अनोखा तरीका

शाम के नाश्ते में कुछ हल्का, टेस्टी और हेल्दी खाने का मन जब कभी करता है तो सबसे पहला ख्याल साउथ इंडियन रेसिपी इडली का ही आता है। सर्दियों में गरमा-गरमा सांबर के साथ सॉफ्ट-सॉफ्ट इडली आपके दिन को खास बना सकती है। इडली सांबर का नाम सुनकर अगर आपके मुंह में पानी भर गया है लेकिन बाजार से मंगवाने के लिए आप पैसे खर्च नहीं करना चाहते हैं तो घर बैठे बिना किसी इडली स्टैंड के इस अनोखे गिलास हैक्स की मदद से एक साथ 10 से 11 इडली झटपट बनाकर तैयार कर सकते हैं।

2/7

देसी जुगाड़ के लिए चाहिए स्टील का गिलास

इडली बनाने का यह देसी जुगाड़ बेहद आसान है। जिसके लिए आपको स्टील के गिलास या टंबलर की जरूरत पड़ेगी। इस किचन हैक को अपनाकर आप एक साथ 10-12 इडली एक बार में बनाकर तैयार कर सकते हैं। जो किचन में आपका समय बचाने में मदद कर सकते हैं। याद रखें, इडली बनाने के लिए गिलास स्टील का ही लें, कांच का गिलास फट सकता है।

3/7

गिलास में इडली बनाने के लिए जरूरी सामग्री

2-3 कप फर्मेंटेड इडली बैटर, 10 चाय वाले छोटे हीट प्रूफ स्टील के गिलास, थोड़ा सा तेल ग्रीस करने के लिए, प्रेशर कुकर स्टीम के लिए।

4/7

आधे गिलास में भरें बैटर

गिलास इडली बनाने के लिए सबसे पहले सभी गिलास अच्छी तरह धोकर तेल से ग्रीस कर लें। ताकि इडली पकने के बाद गिलास से चिपके नहीं। नमक चेक करके इडली बैटर को अच्छे से मिक्स कर लें। हर गिलास में आधा बैटर भर दें। इस बात का ध्यान रखें कि गिलास को ज्यादा नहीं भरना है। ऐसा इसलिए क्योंकि इडली स्टीम होने पर फूलकर ऊपर आ जाएगी।

5/7

कुकर में पानी उबालें

अब प्रेशर कुकर या बड़े बर्तन में 2-3 गिलास पानी डालकर उबाल आने दें। कुकर में इडली बना रहे हैं तो अंदर कोई जाली रखकर उस पर बैटर वाले गिलास खड़े करके रख दें।

6/7

टूथपिक या चाकू से चेक करें

प्रेशर कुकर को मीडियम फ्लेम पर करके उसकी सीटी निकालकर ढक्कन लगा दें। इडली को लगभग 15 मिनट स्टीम करें। टूथपिक डालकर चेक करें। अगर टूथपिक या चाकू साफ निकले तो इडली तैयार है।

7/7

गिलास उल्टी करके निकाले इडली

इडली को ठंडा होने के बाद ही गिलास से चाकू की मदद से किनारे छुड़ाते हुए बाहर निकाल लें। इसके अलावा आप गिलास को उल्टा करके भी पीछे से हथेली मारकर इडली को आसानी से निकाल सकते हैं। तैयार इडली को चाकू से काटकर आप गरमा-गरमा सांबर के साथ सर्व करें।

