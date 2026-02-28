ईरानी हमलों से कैसे जलता दिख रहा आलीशान दुबई, देखें 10 तस्वीरें

ईरान ने शनिवार को खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल हमले किए, जिससे शांतिपूर्ण इलाकों में अफरातफरी मच गई। ये हमले अमेरिका और इजरायल की ओर से ईरान पर पहले किए गए हमलों के जवाब में थे।
खाड़ी के अमीर देशों की शांति और स्थिरता की छवि पूरी तरह टूट गई।
दुबई में ऊंची इमारतों की खिड़कियां जोरदार धमाकों से हिल गईं।
मिसाइलें साफ आसमान में उड़ती दिखीं, मानेमा और अबू धाबी में अमेरिकी ठिकानों से धुआं उठा।
कतर में एक मिसाइल आवासीय इलाके में गिरी, आग लग गई और लोग भागने लगे।
अबू धाबी में गोल्फ खेल रहे लोग सिर ऊपर करके दर्जनों प्रोजेक्टाइल देखकर स्तब्ध रह गए।
बहरीन की राजधानी मानेमा में अमेरिकी नौसेना की फिफ्थ फ्लीट बेस के पास जुफैर इलाके से लोगों को निकाला गया।
खाड़ी के ये देश अमेरिकी सहयोगी हैं और ईरान के साथ संबंध सुधारने की कोशिश कर रहे थे।
यह वीडियो ग्रैब 28 फरवरी को सोशल मीडिया पर यूजीसी इमेज से लिया गया है, जिसमें दुबई के ऊपर धुआं उठता दिख रहा है।
यह स्क्रीनग्रैब 28 फरवरी को दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में लिया गया है, जिसमें ईरानी मिसाइल हमलों के बाद हवाई रक्षा प्रणाली के संचालन से आकाश में धुआं छाया हुआ दिख रहा है।