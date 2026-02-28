Hindustan Hindi News
ईरानी हमलों से कैसे जलता दिख रहा आलीशान दुबई, देखें 10 तस्वीरें

ईरान ने इजराइल को निशाना बनाते हुए मिसाइलों और ड्रोन दागे। इसके बाद उसने बहरीन, कुवैत और कतर में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। संयुक्त अरब अमीरात और इराक ने अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया।

Niteesh KumarFeb 28, 2026 11:05 pm IST
1/10

खाड़ी देशों में मिसाइल हमले&nbsp;

ईरान ने शनिवार को खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल हमले किए, जिससे शांतिपूर्ण इलाकों में अफरातफरी मच गई। ये हमले अमेरिका और इजरायल की ओर से ईरान पर पहले किए गए हमलों के जवाब में थे।

2/10

शांति और स्थिरता की छवि टूटी

खाड़ी के अमीर देशों की शांति और स्थिरता की छवि पूरी तरह टूट गई।

3/10

दुबई का मंजर

दुबई में ऊंची इमारतों की खिड़कियां जोरदार धमाकों से हिल गईं।

4/10

आसमान में मिसाइलें

मिसाइलें साफ आसमान में उड़ती दिखीं, मानेमा और अबू धाबी में अमेरिकी ठिकानों से धुआं उठा।

5/10

आवासीय इलाके में गिरी मिसाइल

कतर में एक मिसाइल आवासीय इलाके में गिरी, आग लग गई और लोग भागने लगे।

6/10

हैरान रह गए लोग

अबू धाबी में गोल्फ खेल रहे लोग सिर ऊपर करके दर्जनों प्रोजेक्टाइल देखकर स्तब्ध रह गए।

7/10

लोगों को निकाला गया

बहरीन की राजधानी मानेमा में अमेरिकी नौसेना की फिफ्थ फ्लीट बेस के पास जुफैर इलाके से लोगों को निकाला गया।

8/10

अमेरिका के सहयोगी देश&nbsp;

खाड़ी के ये देश अमेरिकी सहयोगी हैं और ईरान के साथ संबंध सुधारने की कोशिश कर रहे थे।

9/10

दुबई के ऊपर धुआं

यह वीडियो ग्रैब 28 फरवरी को सोशल मीडिया पर यूजीसी इमेज से लिया गया है, जिसमें दुबई के ऊपर धुआं उठता दिख रहा है।

10/10

ईरानी मिसाइल हमलों के बाद

यह स्क्रीनग्रैब 28 फरवरी को दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में लिया गया है, जिसमें ईरानी मिसाइल हमलों के बाद हवाई रक्षा प्रणाली के संचालन से आकाश में धुआं छाया हुआ दिख रहा है।

