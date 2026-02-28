ईरानी हमलों से कैसे जलता दिख रहा आलीशान दुबई, देखें 10 तस्वीरें

खाड़ी देशों में मिसाइल हमले

ईरान ने शनिवार को खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल हमले किए, जिससे शांतिपूर्ण इलाकों में अफरातफरी मच गई। ये हमले अमेरिका और इजरायल की ओर से ईरान पर पहले किए गए हमलों के जवाब में थे।