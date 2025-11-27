हॉन्ग कॉन्ग की अग्नि प्रलय, देखिए कैसे कागज की तरह जल गईं 8 गगनचुंबी इमारतें

तीन गिरफ्तार

इस मामले में अब तक लापरवाही के आरोप में तीन लोगों की गिरफ्तारी की गई है। अब भी आग लगने का कारण अज्ञात है। गिरफ्तार हुए लोगों में से दो निर्माण फर्म के निदेशक हैं और एक इंजीनियरिंग सलाहकार है। पाया गया कि इमारतों के बाहर लगी जाली फायरप्रूफ नहीं थी। यह भी बताया जा रहा है कि खिड़कियों को ढकने के लिए थर्माकोल का इस्तेमाल किया गया था।