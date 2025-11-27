हॉन्ग कॉन्ग की अग्नि प्रलय, देखिए कैसे कागज की तरह जल गईं 8 गगनचुंबी इमारतें

बुधवार को आग से चीनी क्षेत्र के स्काईलाइन पर भी धुआं छा गया। गुरुवार सुबह तक भी आग पूरी तरह बुझ नहीं पाई थी। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक 44 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है और 300 से ज्यादा लापता हैं।
आवास परिसर में लगभग 2,000 फ्लैट वाली आठ इमारतें थीं, जिनमें लगभग बुजुर्गों समेत 4,800 निवासी रहते थे। यह आवास परिसर 1980 के दशक में बनाया गया था और हाल में इसका बड़े पैमाने पर नवीनीकरण किया गया है।
न्यू टेरिटरीज़ के एक उपनगर ताई पो जिले के एक आवासीय परिसर में सात इमारतों में आग फैलने के बाद सैकड़ों लोगों को वहां से सुरक्षित भी निकाला गया।
अधिकारियों ने बताया कि लगभग 700 लोगों को अस्थायी आश्रयों में पहुंचाया गया है। घटनास्थल के वीडियो में दमकलकर्मी आग बुझाने का प्रयास करते नजर आए।
चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने बुधवार को मृतक दमकलकर्मी के प्रति संवेदना व्यक्त की और पीड़ितों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की।
हॉन्ग कॉन्ग अग्निशमन विभाग के मुताबिक इस आग के लेवल 5 अलार्म (सर्वाधिक गंभीर) घटना में वर्गीकृत किया गया है। बताया गया कि बिल्डिंग की मरम्मत के लिए बांस का ढांचा तैयार किया गया था। इसीलिए आग को फैलने में देर नहीं लगी।
इस मामले में अब तक लापरवाही के आरोप में तीन लोगों की गिरफ्तारी की गई है। अब भी आग लगने का कारण अज्ञात है। गिरफ्तार हुए लोगों में से दो निर्माण फर्म के निदेशक हैं और एक इंजीनियरिंग सलाहकार है। पाया गया कि इमारतों के बाहर लगी जाली फायरप्रूफ नहीं थी। यह भी बताया जा रहा है कि खिड़कियों को ढकने के लिए थर्माकोल का इस्तेमाल किया गया था।
अधिकारियों के मुताबिक हॉन्ग कॉन्ग में सदियोंसे बांस के मचान का इस्तेमाल होता है। यह बहुत ही मजबूत और हल्का होता है। हालांकि आग की घटनाओं को देखते हुए अब मेटल के मचान को बढ़ावा दिया जा रहा है।