इन शहर वालों ने इस कंपनी के 1 करोड़ से ज्यादा टू-व्हीलर्स खरीद डाले, जमकर बिके ये मॉडल

पिछले कुछ सालों में पूर्वी इलाका HMSI के लिए ग्रोथ का एक अहम बाजार बनकर सामने आया है। इसकी वजह शहरी केंद्रों और कस्बों, दोनों जगहों पर बढ़ती डिमांड है। यहां रोजाना आने-जाने के लिए टू-व्हीलर बहुत जरूरी हैं। यह मील का पत्थर ना सिर्फ बिक्री में बढ़ोतरी को दिखाता है, बल्कि अलग-अलग तरह के ग्राहकों के साथ ब्रांड के गहरे जुड़ाव को भी दिखाता है।
पश्चिम बंगाल और बिहार जैसे राज्यों ने बिक्री बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है। कोलकाता, पटना, रांची, भुवनेश्वर और गुवाहाटी जैसे शहरों में मजबूत मांग ने इसमें मदद की है। ये इलाके आने-जाने के तरीकों को लगातार नया रूप दे रहे हैं, जहां ग्राहक ऐसे व्हीकल ढूंढ रहे हैं जो काम के हों और भरोसेमंद भी हों। ग्रोथ का यह सफर ग्राहकों की सोच में आए बदलाव को भी दिखाता है।
कंपनी के अलग-अलग तरह के प्रोडक्ट ने इस मील के पत्थर को हासिल करने में अहम भूमिका निभाई है। एक्टिवा और डिओ जैसे पॉपुलर स्कूटरों की डिमांड लगातार बनी हुई है, जबकि शाइन 125 और SP125 जैसी मोटरसाइकिलों ने कुल बिक्री में काफी योगदान दिया है। कंपनी का बड़ा सेल्स और सर्विस नेटवर्क भी उतना ही जरूरी है, जिसमें इस इलाके में 1200 से ज्यादा टचपॉइंट शामिल हैं।
कंपनी अपनी लगातार ग्रोथ का क्रेडिट कई चीजो के कॉम्बिनेशन को देती है। इसमें ब्रांड पर मजबूत भरोसा, प्रोडक्ट की भरोसेमंद क्वालिटी और दोबारा बेचने पर मिलने वाली अच्छी कीमत शामिल हैं। इन वजहों से HMSI नए और पुराने, दोनों तरह के ग्राहकों की पहली पसंद बन पाया है। इसलिए, यह मील का पत्थर सिर्फ बिक्री के बड़े आंकड़े को ही नहीं दिखाता, बल्कि यह ग्राहकों के साथ बने लंबे रिश्ते को भी दिखाता है।
कंपनी पूर्वी इलाके में अपनी मौजूदगी को और मजबूत करने की योजना बना रहा है। इसके लिए वह अपनी पहुंच बढ़ाएगा और ग्राहकों के एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाएगा। उम्मीद है कि कंपनी अपने बढ़ते हुए प्रोडक्ट का फायदा उठाएगी, जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेक्टर में उसकी एंट्री भी शामिल है, ताकि बाजार की बदलती जरूरतों को पूरा किया जा सके।