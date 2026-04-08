इन शहर वालों ने इस कंपनी के 1 करोड़ से ज्यादा टू-व्हीलर्स खरीद डाले, जमकर बिके ये मॉडल

कंपनी के भरोसे को दिखाया

कंपनी अपनी लगातार ग्रोथ का क्रेडिट कई चीजो के कॉम्बिनेशन को देती है। इसमें ब्रांड पर मजबूत भरोसा, प्रोडक्ट की भरोसेमंद क्वालिटी और दोबारा बेचने पर मिलने वाली अच्छी कीमत शामिल हैं। इन वजहों से HMSI नए और पुराने, दोनों तरह के ग्राहकों की पहली पसंद बन पाया है। इसलिए, यह मील का पत्थर सिर्फ बिक्री के बड़े आंकड़े को ही नहीं दिखाता, बल्कि यह ग्राहकों के साथ बने लंबे रिश्ते को भी दिखाता है।