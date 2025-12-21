हिंदू धर्म: भोजन करने से पहले इन नियमों का करें पालन, मां अन्नपूर्णा की कृपा से होगी तरक्की

भोजन के बाद वज्रासन और मंत्र

भोजन पूरा होने के बाद यह मंत्र बोलें - 'अगस्त्यम कुम्भकर्णम च शनिं च बडवानलनम। भोजनं परिपाकारथ स्मरेत भीमं च पंचमं।। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसंभवः।' फिर वज्रासन में 5-10 मिनट बैठें। इससे भोजन अच्छे से पचता है और मां अन्नपूर्णा की कृपा से तरक्की होती है। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।