सादगी, शालीनता और स्टाइल- हिना खान का रमजान लुक बना इंस्पिरेशन

ट्रेडिशनल कुर्ता सेट का चार्म

हिना खान का यह रमजान स्पेशल आउटफिट गहरे पर्पल शेड में है, जो रॉयल्टी और सुकून दोनों को दर्शाता है। रमजान के दौरान ऐसे सॉफ्ट लेकिन रिच कलर्स ना सिर्फ आंखों को सुकून देते हैं बल्कि आध्यात्मिक माहौल से भी मेल खाते हैं। यह रंग इफ्तार से लेकर खास दावतों तक हर मौके के लिए परफेक्ट है। हिना ने एम्ब्रॉयडरी से सजे ट्रेडिशनल कुर्ता-सेट को चुना है जिसमें क्लासिक नेकलाइन और फ्लोई सिलुएट नजर आती है। रमजान में ऐसे आरामदायक लेकिन एलिगेंट आउटफिट रोजे के दौरान भी कंफर्ट देते हैं और नमाज या पारिवारिक मौकों पर ग्रेस बनाए रखते हैं।