फोटो

सादगी, शालीनता और स्टाइल- हिना खान का रमजान लुक बना इंस्पिरेशन

रमजान के पाक महीने में फैशन भी सादगी, तहजीब और शालीनता का पैगाम देता है। पॉपुलर टीवी एक्ट्रेस Hina Khan का यह रमजान स्पेशल लुक ट्रेडिशनल एलिगेंस और मॉडर्न ग्रेस का खूबसूरत संगम है।

Shubhangi GuptaFeb 24, 2026 04:59 pm IST
1/9

हिना खान: शाही रंगों में सादगी

पॉपुलर टीवी एक्ट्रेस Hina Khan अपनी शानदार एक्टिंग के साथ-साथ बेहतरीन फैशन सेंस के लिए भी जानी जाती हैं। टीवी से लेकर वेब और फिल्मों तक, हिना ने हर प्लेटफॉर्म पर खुद को साबित किया है। ट्रेडिशनल हो या मॉडर्न, वह हर लुक को कॉन्फिडेंस और ग्रेस के साथ कैरी करती हैं। रमजान जैसे खास मौके पर उनका सादगी भरा, एलिगेंट स्टाइल लाखों महिलाओं के लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन बन जाता है।

2/9

ट्रेडिशनल कुर्ता सेट का चार्म

हिना खान का यह रमजान स्पेशल आउटफिट गहरे पर्पल शेड में है, जो रॉयल्टी और सुकून दोनों को दर्शाता है। रमजान के दौरान ऐसे सॉफ्ट लेकिन रिच कलर्स ना सिर्फ आंखों को सुकून देते हैं बल्कि आध्यात्मिक माहौल से भी मेल खाते हैं। यह रंग इफ्तार से लेकर खास दावतों तक हर मौके के लिए परफेक्ट है। हिना ने एम्ब्रॉयडरी से सजे ट्रेडिशनल कुर्ता-सेट को चुना है जिसमें क्लासिक नेकलाइन और फ्लोई सिलुएट नजर आती है। रमजान में ऐसे आरामदायक लेकिन एलिगेंट आउटफिट रोजे के दौरान भी कंफर्ट देते हैं और नमाज या पारिवारिक मौकों पर ग्रेस बनाए रखते हैं।

3/9

एम्ब्रॉयडरी में नजाकत

आउटफिट की बारीक जरी और थ्रेड वर्क एम्ब्रॉयडरी इसकी सबसे बड़ी खूबी है। ना ज्यादा हैवी, ना बिल्कुल सिंपल- यह बैलेंस रमजान फैशन की असली पहचान है। यह डिजाइन दिखाता है कि सादगी के साथ भी शाही एहसास बनाया जा सकता है।

4/9

दुपट्टे की फ्लोई एलिगेंस

हिना का हल्का और फ्लोई दुपट्टा पूरे लुक को कम्प्लीट करता है। हल्की बॉर्डर एम्ब्रॉयडरी और सॉफ्ट फैब्रिक रमजान की शालीनता को दर्शाता है। दुपट्टे की ड्रेपिंग में सहजता है, जो ट्रेडिशनल वैल्यूज को खूबसूरती से हाईलाइट करती है।

5/9

ज्वेलरी में मिनिमल क्लास

रमजान स्पेशल लुक में हिना ने क्लासिक ट्रेडिशनल ज्वेलरी चुनी है। झुमके और सटल एक्सेसरीज आउटफिट पर भारी नहीं लगतीं। यह स्टाइल बताता है कि रमजान में ओवरड्रेसिंग नहीं, बल्कि संतुलित और सलीकेदार लुक सबसे बेहतर होता है। कुल मिलाकर, ज्वेलरी उनके पूरे लुक में चार चांद लगा रही है।

6/9

मेकअप में सॉफ्ट ग्लो

हिना खान का मेकअप बेहद नेचुरल और सॉफ्ट है- ग्लोइंग स्किन, न्यूड लिप्स और हल्का आई-मेकअप। रमजान के दौरान ऐसा मेकअप ना सिर्फ लंबे समय तक फ्रेश दिखता है बल्कि इबादत और रोजमर्रा की एक्टिविटीज के लिए भी परफेक्ट रहता है।

7/9

हेयरस्टाइल में शालीनता

हिना का सॉफ्ट वेव्स वाला हेयरस्टाइल इस लुक को और भी एलिगेंट बनाता है। यह हेयरस्टाइल ना तो ज्यादा बोल्ड है और ना ही जरूरत से ज्यादा सिंपल। रमजान के दौरान यह स्टाइल दुपट्टे और ट्रेडिशनल कपड़ों के साथ शानदार तालमेल बनाता है।

8/9

रमजान फैशन से इंस्पिरेशन

हिना खान का यह लुक उन महिलाओं के लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन है जो रमजान में फैशनेबल दिखना चाहती हैं, लेकिन शालीनता से समझौता नहीं करना चाहतीं। यह लुक सिखाता है कि कम में भी क्लास और ग्रेस कैसे बनाए रखी जा सकती है।

9/9

क्यों खास है यह लुक

यह रमजान स्पेशल लुक सिर्फ फैशन नहीं, बल्कि संस्कृति और परंपरा का सम्मान भी है। हिना खान का यह अंदाज दिखाता है कि ट्रेडिशनल आउटफिट्स में भी मॉडर्न टच लाकर रमजान के मौके को और खास बनाया जा सकता है।

