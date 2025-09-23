पिता को याद, जनता से आशीर्वाद; मंत्री विक्रमादित्य सिंह के शादी की तस्वीरें देखीं क्या?

विक्रमादित्य सिंह और उनकी पत्नी की पढ़ाई कहां से हुई है?

विक्रमादित्य ने अपनी पढ़ाई शिमला के बिशप कॉटन स्कूल से की। उन्होंने 2011 में दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज से इतिहास में ऑनर्स के साथ स्नातक किया, और बाद में 2016 में नई दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से इतिहास में स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी की। पत्नी अमरीन कौर भी कम नहीं हैं। उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की और मास्टर्स पूरा किया। अमरीन को लिखने पढ़ने का खूब शौक है। अमरीन कौर एक लेखक भी हैं और उन्होंने कई किताबें लिखी हैं।