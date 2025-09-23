पिता को याद, जनता से आशीर्वाद; मंत्री विक्रमादित्य सिंह के शादी की तस्वीरें देखीं क्या?

हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण विभाग (PWD) मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सोमवार को एक बार फिर शादी के बंधन में बंध गए। यह उनकी दूसरी शादी है। उन्होंने चंडीगढ़ में एक निजी समारोह में अमरीन कौर सेखों से शादी की। अमरीन पंजाब यूनिवर्सिटी से मनोविज्ञान में डॉक्टरेट की उपाधि ली है। विक्रमादित्य सिंह ने अपने शादी की तस्वीरें अपने फेसबुक हैंडल पर भी शेयर की हैं।
विक्रमादित्य सिंह की दूसरी पत्नी का नाम अमरीन कौर सेखों है। अमरीन चंडीगढ़ निवासी ओपिंदर कौर और जोतिंदर सिंह सेखों की बेटी हैं।
हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य ने पहले 2019 में राजस्थान के आमेट की सुदर्शना चुंडावत से शादी की थी, लेकिन नवंबर 2024 में उनका तलाक हो गया था।
विक्रमादित्य शिमला (ग्रामीण) से कांग्रेस विधायक हैं। विक्रमादित्य सिंह कांग्रेस के दिग्गज नेता और छह बार के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के बेटे हैं।
सोमवार को यह शादी समारोह चंडीगढ़ में हुआ था। घर-परिवार के अलावा इस खास फंक्शन में केवल गिने-चुने लोगों को ही बुलाया गया था। पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह ने पहले कहा था कि यह शादी एक साधारण पारिवारिक कार्यक्रम होगा।
विक्रमादित्य सिंह ने अपने फेसबुक वॉल पर भी कई तस्वीरें साझा कीं। उन्होंने लिखा कि डॉक्टर अमरीन कौर के साथ जीवन के एक अहम नए अध्याय की शुरुआत करते हुए विवाह के पावन बंधन में प्रवेश कर रहा हूं, इस शुभ अवसर पर मेरे पूज्य पिता राजा वीरभद्र सिंह जी की अनुपस्थिति हमेशा मेरे मन में रहेगी, उनका आशीर्वाद हर पल मेरे साथ है।
विक्रमादित्य सिंह ने लिखा कि मेरे लिए हिमाचल के 75 लाख लोगों से बढ़कर कोई और परिवार नहीं, जीवन के हर पड़ाव पर आपका प्रेम, सम्मान और सहयोग मेरी सबसे बड़ी शक्ति रहा है। आज जब मैं जीवनसाथी के साथ एक नया सफर शुरू कर रहा हूं, मैं समस्त हिमाचलवासियों से अपनी खुशियों में भागीदारी की कामना, शुभकामनाएं और आशीर्वाद चाहता हूं।
विक्रमादित्य सिंह ने इस खास अवसर पर अपने पिता वीरभद्र सिंह को भी याद किया। उन्होंने लिखा कि मेरे पूज्य पिता राजा साहेब का आशीर्वाद और उनके दिखाए गए मार्ग हमेशा मेरा मार्गदर्शन करते रहेंगे; उनकी विरासत को दिल में संजोकर आगे बढ़ना मेरा संकल्प है। मेरी इस यात्रा में हिमाचल का हर नागरिक मुझे अपने परिवार का सदस्य मानकर प्रेम और दुआ दे, यही मेरी शुभकामना है।
विक्रमादित्य ने अपनी पढ़ाई शिमला के बिशप कॉटन स्कूल से की। उन्होंने 2011 में दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज से इतिहास में ऑनर्स के साथ स्नातक किया, और बाद में 2016 में नई दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से इतिहास में स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी की। पत्नी अमरीन कौर भी कम नहीं हैं। उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की और मास्टर्स पूरा किया। अमरीन को लिखने पढ़ने का खूब शौक है। अमरीन कौर एक लेखक भी हैं और उन्होंने कई किताबें लिखी हैं।