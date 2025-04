अभी बदलें ये 8 आसान फोन सेटिंग्स, आपका स्मार्टफोन हो जाएगा और भी स्मार्ट

लोकेशन एक्सेस सीमित करें

हर ऐप को लोकेशन देना जरूरी नहीं है। इससे बैटरी भी जल्दी खत्म होती है और प्राइवेसी भी खतरे में पड़ सकती है। Location सेटिंग्स में जाने के बाद App Permissions में जाना होगा और 'While using the app' या 'Deny' चुनना होगा।