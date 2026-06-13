हेमा मालिनी से मिलने घर आते थे ससुर केवल किशन, पिता के साथ लड़ाते थे पंजा, सास बे भी दिया था दूसरी बहू को आशीर्वाद

हेमा को पसंद करते थे सास ससुर

हेमा ने बताया कि धर्मेंद्र के पिता जब उनके घर आते तो भाई और पिता के साथ चाय पर बैठते और हाथ मिलाने की लगाया पंजा लड़ाया करते थे। उन्हें पंजे में हारने के बाद वो कहते 'तुम लोग घी-मक्खन-लस्सी खाओ, इडली और सांभर से ताकत नहीं आती'। इसके बाद हेमा मालिनी के पिता खूब हंसते। हेमा ने ये भी बताया कि धर्मेंद्र के पिता एक खुशमिजाज और मिलनसार इंसान थे।