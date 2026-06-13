हेमा मालिनी से मिलने घर आते थे ससुर केवल किशन, पिता के साथ लड़ाते थे पंजा, सास बे भी दिया था दूसरी बहू को आशीर्वाद

बॉलीवुड एक्ट्रेस हेमा मालिनी और धर्मेंद्र का रिश्ता इंडस्ट्री में बहुत पॉपुलर रहा है। धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे इसलिए दोनों के परिवार वाले इस रिश्ते के खिलाफ थे। लेकिन प्यार के आगे जैसे सब कुछ पीछे रह गया। दोनों ने अपने लंबे चले रिश्ते के बाद साल 1980 में शादी कर ली।
लेकिन क्या आप जानते हैं शादी के बाद दोनों परिवालों के बीच कैसे संबंध थे? इसके बारे में हेमा ने अपनी बायोग्राफी हेमा मालिनी: बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल में जिक्र किया है। हेमा पहले अपने कई इंटरव्यूज में बताया कि उनके पिता दोनों के इस रिश्ते के खिलाफ थे।
हेमा मालिनी ने अपनी बायोग्राफी में धर्मेंद्र के माता-पिता के बारे में लिखा है। उन्होंने बताया कि उनके ससुर केवल किशन सिंह देओल दोनों की शादी के बाद अक्सर उनसे मिलने घर आया करते थे। वो उन्हें और उनके परिवार को पसंद करते थे।
हेमा ने बताया कि धर्मेंद्र के पिता जब उनके घर आते तो भाई और पिता के साथ चाय पर बैठते और हाथ मिलाने की लगाया पंजा लड़ाया करते थे। उन्हें पंजे में हारने के बाद वो कहते 'तुम लोग घी-मक्खन-लस्सी खाओ, इडली और सांभर से ताकत नहीं आती'। इसके बाद हेमा मालिनी के पिता खूब हंसते। हेमा ने ये भी बताया कि धर्मेंद्र के पिता एक खुशमिजाज और मिलनसार इंसान थे।
हेमा अपनी इस बायोग्राफी में शादी का भी जिक्र किया है। उन्होंने बताया कि दोनों ने 1980 में उनके भाई के घर शादी की रस्मों को पूरा किया था। शादी के बाद धर्मेंद्र और हेमा साथ रहे। दोनों ने दो बेटियों ईशा देओल और अहाना देओल को जन्म दिया।
हेमा मालिनी ने ये भी बताया कि जब वो बड़ी बेटी ईशा देओल के साथ प्रेग्नेंट थीं तो उनकी सास सतवंत कौर उनसे मिलने डबिंग स्टूडियो में आई थीं। उन्हें आशीर्वाद दिया और वहां से चली गईं।
धर्मेंद्र के दोनों परिवारों के बीच पब्लिकली कोई रिश्ता नहीं था। लेकिन हेमा ने स्वीकार किया था कि धर्मेंद्र के बच्चे खासकर सनी देओल और बॉबी देओल का अपनी सौतेली बहनों के साथ अच्छा रिश्ता है। पिछले कुछ सालों में इन बहन-भाइयों को साथ भी देखा गया था।