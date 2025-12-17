न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता शाह: ठंड के मौसम में एनर्जी और इम्यूनिटी बढ़ाने वाले सुपरफूड्स!

विंटर सुपरफूड्स

सर्दियों में शरीर को खास देखभाल और सही पोषण की जरूरत होती है। न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता शाह के अनुसार, इस मौसम में ऐसे खाद्य पदार्थ शामिल करने चाहिए जो शरीर को गर्म रखें, वात दोष को संतुलित करें और अंदर से ताकत दें। सही विंटर डाइट ना केवल इम्यूनिटी बढ़ाती है बल्कि जोड़ों, त्वचा और पाचन को भी मजबूत बनाती है।