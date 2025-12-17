न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता शाह: ठंड के मौसम में एनर्जी और इम्यूनिटी बढ़ाने वाले सुपरफूड्स!

सर्दियों में शरीर को खास देखभाल और सही पोषण की जरूरत होती है। न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता शाह के अनुसार, इस मौसम में ऐसे खाद्य पदार्थ शामिल करने चाहिए जो शरीर को गर्म रखें, वात दोष को संतुलित करें और अंदर से ताकत दें। सही विंटर डाइट ना केवल इम्यूनिटी बढ़ाती है बल्कि जोड़ों, त्वचा और पाचन को भी मजबूत बनाती है।
बैंगन सर्दियों में तुरंत वात को शांत करने वाला सब्ज़ी विकल्प है। यह शरीर को अंदर से गर्माहट देता है और जोड़ों की जकड़न में राहत पहुंचाता है। बैंगन फाइबर से भरपूर होता है जिससे पाचन सुधरता है और पेट हल्का रहता है। सर्दियों में भुना या हल्का मसालेदार बैंगन शरीर के लिए बेहद लाभकारी माना जाता है।
काले तिल को सर्दियों का सुपरफूड कहा जाता है। ये त्वचा की ड्रायनेस दूर करते हैं, जोड़ों को मजबूती देते हैं और हार्मोनल बैलेंस बनाए रखते हैं। काले तिल शरीर में नेचुरल हीट पैदा करते हैं, जिससे ठंड कम लगती है। तिल के लड्डू या चटनी सर्दियों में रोजाना शामिल किए जा सकते हैं।
लहसुन सर्दियों में शरीर को गर्म रखने और इम्यूनिटी बढ़ाने में अहम भूमिका निभाता है। यह पाचन को बेहतर बनाता है और शरीर के दर्द व सूजन में राहत देता है। लहसुन में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो ठंड के मौसम में जोड़ों के दर्द को कम करने में मदद करते हैं।
खजूर सर्दियों में ताकत और गर्माहट देने वाला प्राकृतिक फूड है। यह आयरन का बेहतरीन स्रोत है जिससे खून की कमी दूर होती है। ठंड में कमजोरी, थकान और लो एनर्जी महसूस हो तो खजूर बेहद फायदेमंद साबित होते हैं। रोजाना सीमित मात्रा में खजूर खाने से शरीर में स्टैमिना बढ़ता है।
घी सर्दियों में शरीर के टिश्यूज़ को गहराई से पोषण देता है। यह ड्रायनेस दूर करता है और पाचन अग्नि को मजबूत बनाता है। न्यूट्रिशनिस्ट के अनुसार, सही मात्रा में घी खाने से जोड़ों की चिकनाई बनी रहती है और शरीर ठंड के असर से सुरक्षित रहता है। घी वात दोष को संतुलित करने में भी मदद करता है।
अंजीर, अखरोट और बादाम जैसे ड्राई फ्रूट्स सर्दियों में एनर्जी बूस्टर का काम करते हैं। ये दिमाग, दिल और हड्डियों को मजबूती देते हैं। ड्राई फ्रूट्स शरीर में गर्माहट बनाए रखते हैं और इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं। रोजाना भिगोकर खाने से इनके फायदे और बढ़ जाते हैं।
शकरकंद सर्दियों का सबसे हेल्दी और वात-फ्रेंडली कार्ब है। यह शरीर को ऊर्जा देता है और पाचन को बेहतर बनाता है। शकरकंद में फाइबर और विटामिन्स भरपूर होते हैं, जो ठंड में शरीर को ग्राउंडेड और संतुलित रखते हैं। उबला या भुना शकरकंद सर्दियों के लिए आदर्श माना जाता है।
बाजरा सर्दियों में शरीर को गर्माहट, ताकत और लंबे समय तक ऊर्जा प्रदान करता है। यह पाचन को मजबूत करता है और ठंड में होने वाली सुस्ती को दूर करता है। बाजरा आयरन और फाइबर से भरपूर होता है, जिससे शरीर अंदर से मजबूत रहता है। सर्दियों की डाइट में बाजरे की रोटी बेहद लाभकारी है।
उड़द दाल हड्डियों और जोड़ों की ताकत के लिए बेहद फायदेमंद मानी जाती है। यह शरीर को अंदर से गर्म रखती है और सर्दियों में कमजोरी दूर करती है। उड़द दाल में प्रोटीन और कैल्शियम भरपूर होता है, जिससे मांसपेशियां मजबूत होती हैं और ठंड में होने वाले दर्द से राहत मिलती है।