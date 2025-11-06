सर्दियों में यूरिक एसिड के रोगी ना करें इन 5 सब्जियों का सेवन, बढ़ जाएगी जोड़ों के दर्द की समस्या

सर्दियों में अकसर यूरिक एसिड के रोगियों को जोड़ो में दर्द और सूजन की समस्या ज्यादा बढ़ जाती है। बता दें, यूरिक एसिड शरीर में मौजूद एक अपशिष्ट पदार्थ होता है, जो प्यूरीन नामक केमिकल के टूटने से बनता है। आमतौर पर, किडनी इसे फिल्टर करके पेशाब के जरिए शरीर से बाहर निकाल देती है। लेकिन जब किडनी सही ढंग से काम नहीं कर पाती है, तो यह जोड़ों के आसपास क्रिस्टल के रूप में जमा होने लगता है। इसके कारण जोड़ों में दर्द, सूजन और अर्थराइटिस जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यूरिक एसिड रोगियों को खासतौर पर कुछ सब्जियां खाने की मनाही होती है। कहा जाता है कि इन सब्जियों का सेवन रोगी की समस्या को और ज्यादा बढ़ा सकता है।
सर्दियों के मौसम में यूरिक एसिड रोगियों को पालक का सेवन करने से परहेज करना चाहिए। पालक में मौजूद प्यूरिन की अधिक मात्रा यूरिक एसिड के स्तर को बढ़ाकर गठिया और किडनी स्टोन जैसी समस्याओं का कारण बन सकती है।
हाई यूरिक एसिड के मरीजों को सर्दियों में फूलगोभी की सब्जी भी नहीं खानी चाहिए। इसमें प्यूरिन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो शरीर में यूरिक एसिड का स्तर बढ़ाकर जोड़ों में दर्द और सूजन की समस्या बढ़ा सकता है।
ब्रोकोली भी प्यूरिन रिच सब्जी है। ब्रोकोली को सुपरफूड कहा जाता है, लेकिन यूरिक एसिड मरीजों के लिए हानिकारक हो सकती है। सर्दियों में सलाद या स्टीम्ड रूप में अवॉइड करें।
सर्दियों में यूरिक एसिड के मरीजों को मशरूम का सेवन करने से बचना चाहिए। मशरूम में मौजूद प्यूरिन की अधिक मात्रा शरीर में यूरिक एसिड का स्तर बढ़ सकती है। जिससे जोड़ों में दर्द और सूजन की समस्या हो सकती है।
बैंगन में प्यूरीन की मात्रा अधिक होती है, जिससे यूरिक एसिड का स्तर बढ़ सकता है और जोड़ों में दर्द व सूजन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा कुछ लोगों को बैंगन खाने से त्वचा पर रैशेज और खुजली की समस्या भी हो सकती है।
यूरिक एसिड रोगियों को अपनी डाइट में गाजर, खीरा, सेब, चेरी, नींबू जैसे कम प्यूरिन वाले फल-सब्जियां शामिल करनी चाहिए। इसके अलावा रोज 8-10 गिलास पानी पिएं।