हेल्थ बजट 2026 : शुगर-कैंसर की सस्ती होंगी दवाएं, जानें हेल्थ सेक्टर को बजट में क्या-क्या मिला

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2026 को पेश किए बजट 2026 में खासतौर पर स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए कई जरूरी घोषणाएं की हैं। इस साल का स्वास्थ्य बजट सीधे तौर पर आम आदमी की जिंदगी और उम्मीदों से जुड़ा हुआ देखा गया है। सरकार ने 'सस्ती दवा और बेहतर इलाज' के मंत्र को हकीकत में बदलने की दिशा में कई बड़े कदम उठाए हैं। सरकार ने इस बार न सिर्फ बजट आवंटन बढ़ाया है, बल्कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज को सस्ता करने और भविष्य की तकनीकों पर भारी निवेश करने का भी फैसला किया है। कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के इलाज पर लगने वाले टैक्स को हटाना इस बात का संकेत है कि अब स्वास्थ्य सुविधाएं सिर्फ अमीरों तक सीमित नहीं रहेंगी।
बता दें, वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में तीन नए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (NIPER), एक नया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन (NID) और पांच नई यूनिवर्सिटी टाउनशिप के लिए सपोर्ट की घोषणा की है। आइए जानते हैं हेल्थ सेक्टर के लिए इस साल के बजट में क्या खास रहा और इसका आपकी सेहत पर क्या असर पड़ने वाला है।
1. सस्ती होंगी कैंसर और दुर्लभ बीमारियों की दवाएं- सरकार ने कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 17 दवाओं और 7 दुर्लभ बीमारियों (Rare Diseases) की दवाओं पर बेसिक कस्टम ड्यूटी (सीमा शुल्क) पूरी तरह खत्म कर दी है। इससे कैंसर का इलाज करा रहे लाखों परिवारों को बड़ी आर्थिक राहत मिलेगी।
अगले 5 वर्षों के लिए ₹10,000 करोड़ के निवेश के साथ इस नई योजना की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य भारत को दवाओं के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना और कैंसर, मधुमेह और ऑटोइम्यून बीमारियों के लिए आधुनिक 'बायोलॉजिक' दवाओं का देश में ही निर्माण करना है।
देश में 5 क्षेत्रीय मेडिकल हब (Regional Medical Hubs) स्थापित किए जाएंगे। ये हब न केवल भारत के लोगों को विश्वस्तरीय इलाज देंगे, बल्कि 'मेडिकल टूरिज्म' को बढ़ावा देकर दुनिया भर के मरीजों को भारत की ओर आकर्षित करेंगे।
बढ़ते तनाव और मानसिक रोगों को देखते हुए उत्तर भारत में NIMHANS-2 स्थापित करने की घोषणा की गई है। साथ ही, रांची और तेजपुर के मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों को अपग्रेड कर क्षेत्रीय शिखर केंद्र बनाया जाएगा।
पारंपरिक चिकित्सा को आधुनिक बनाने के लिए 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (All India Institutes of Ayurveda) खोले जाएंगे। यह कदम आयुर्वेद को वैश्विक स्तर पर एक वैज्ञानिक पहचान दिलाने में मदद करेगा।