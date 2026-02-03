हेल्थ बजट 2026 : शुगर-कैंसर की सस्ती होंगी दवाएं, जानें हेल्थ सेक्टर को बजट में क्या-क्या मिला

जानें हेल्थ सेक्टर को बजट में क्या-क्या मिला

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2026 को पेश किए बजट 2026 में खासतौर पर स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए कई जरूरी घोषणाएं की हैं। इस साल का स्वास्थ्य बजट सीधे तौर पर आम आदमी की जिंदगी और उम्मीदों से जुड़ा हुआ देखा गया है। सरकार ने 'सस्ती दवा और बेहतर इलाज' के मंत्र को हकीकत में बदलने की दिशा में कई बड़े कदम उठाए हैं। सरकार ने इस बार न सिर्फ बजट आवंटन बढ़ाया है, बल्कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज को सस्ता करने और भविष्य की तकनीकों पर भारी निवेश करने का भी फैसला किया है। कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के इलाज पर लगने वाले टैक्स को हटाना इस बात का संकेत है कि अब स्वास्थ्य सुविधाएं सिर्फ अमीरों तक सीमित नहीं रहेंगी।