टूथब्रश से लेकर चॉपिंग बोर्ड तक, घर की ये चीजें बिगाड़ रही हैं सेहत: न्यूट्रिशनिस्ट

साइलेंट हेल्थ किलर्स

अक्सर हम अपनी सेहत का ध्यान खानपान और एक्सरसाइज तक ही सीमित रखते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि हमारा घर और उसमें इस्तेमाल होने वाली रोजमर्रा की चीजें भी स्वास्थ्य पर गहरा असर डालती हैं। न्यूट्रिशनिस्ट लीमा महाजन के अनुसार, कई ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें हम सालों तक बिना बदले इस्तेमाल करते रहते हैं और वही चीजें धीरे-धीरे शरीर के लिए नुकसानदेह बन जाती हैं। टूथब्रश, अगरबत्ती, परफ्यूम, किचन के बर्तन या सफाई से जुड़ी चीजें - ये सभी दिखने में आम हैं, लेकिन गलत इस्तेमाल या समय पर ना बदलने पर सेहत को चुपचाप नुकसान पहुंचा सकती हैं। इस लेख में जानिए घर के उन साइलेंट हेल्थ हैजर्ड्स के बारे में, जिन्हें नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है।