8 घंटे सोने के बाद भी थकान क्यों रहती है? डॉक्टर सौरभ सेठी ने दी चेतावनी

8 घंटे सोकर भी थकान क्यों?

आज की तेज रफ्तार जिंदगी में नींद की कमी एक आम समस्या बन चुकी है, लेकिन हैरानी की बात ये है कि कई लोग पूरी 8 घंटे की नींद लेने के बाद भी सुबह खुद को थका-हुआ महसूस करते हैं। आंखें खुलती हैं, लेकिन दिमाग भारी रहता है, शरीर में सुस्ती बनी रहती है और दिन की शुरुआत ही बोझिल लगती है। अक्सर लोग इसका कारण तनाव या काम का दबाव मान लेते हैं, जबकि असल वजह कुछ और होती है। कैलिफोर्निया-आधारित गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉ. सौरभ सेठी के अनुसार, इसका सबसे बड़ा कारण Sleep Fragmentation है। इसका मतलब है कि आप रात में कई बार जागते हैं, लेकिन आपको इसका अहसास नहीं होता। इससे नींद पूरी लगती है, पर असल में क्वालिटी खराब होती है।