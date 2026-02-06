बच्चों को ज्यादा दूध पिलाना पड़ सकता है भारी, पीडियाट्रिशियन की अहम सलाह

दूध को लेकर भारतीय सोच

भारत में बच्चों की सेहत की बात आते ही सबसे पहले दूध का जिक्र किया जाता है। अक्सर माना जाता है कि अगर बच्चा ठीक से खाना नहीं खा रहा है तो ज्यादा दूध पिला देना उसकी न्यूट्रिशन की जरूरत पूरी कर देगा। लेकिन पीडियाट्रिशियन डॉ. निमिश कुलकर्णी इस आम सोच को चुनौती देते हैं। उनके अनुसार, जरूरत से ज्यादा दूध बच्चों के लिए फायदेमंद नहीं बल्कि नुकसानदायक भी हो सकता है। अत्यधिक दूध पीने से बच्चे का पेट भर जाता है और वह जरूरी ठोस भोजन से दूरी बना लेता है जिससे आयरन और अन्य पोषक तत्वों की कमी हो सकती है। इस लेख में जानिए बच्चों के लिए दूध की सही मात्रा, इसके साइड इफेक्ट्स और हेल्दी डाइट से जुड़े जरूरी टिप्स।