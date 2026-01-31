नींद, याददाश्त और मूड पर असर डाल रहा है ज्यादा स्क्रीन टाइम, न्यूरोलॉजिस्ट की सलाह

डिजिटल फटीग क्या है?

डॉ. भरानी के अनुसार, लगातार मोबाइल, लैपटॉप और टैबलेट का उपयोग दिमाग को आराम करने का मौका नहीं देता, बल्कि उसे लगातार उत्तेजित रखता है। यही लगातार स्टिमुलेशन डिजिटल फटीग को जन्म देता है जो सिर्फ थकान नहीं बल्कि एक गंभीर न्यूरोलॉजिकल समस्या है। इसके कारण ब्रेन फॉग, एकाग्रता की कमी, नींद में गड़बड़ी और इमोशनल असंतुलन जैसे लक्षण सामने आने लगे हैं। क्लिनिक्स में हर उम्र के लोग मानसिक थकावट और ओवरलोड की शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं, जो इस बढ़ती समस्या की गंभीरता को दर्शाता है।