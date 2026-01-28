न्यूट्रिशनिस्ट की सलाह: गलत नहीं, सही कॉम्बिनेशन खाएं और शरीर को बनाएं मजबूत

हेल्दी ईटिंग

अक्सर हम यह मान लेते हैं कि हेल्दी खाने का मतलब सिर्फ अच्छी चीजें खाना है लेकिन असल सच्चाई यह है- क्या खाने के साथ-साथ कैसे और किसके साथ खाना भी उतना ही जरूरी होता है। सही फूड कॉम्बिनेशन ना सिर्फ पोषक तत्वों के अवशोषण को बेहतर बनाते हैं बल्कि पाचन, एनर्जी लेवल, इम्युनिटी और हार्मोनल बैलेंस पर भी गहरा असर डालते हैं। न्यूट्रिशनिस्ट आकांक्षा गावा के अनुसार, कुछ साधारण लेकिन साइंस-बेस्ड फूड पेयरिंग्स शरीर में न्यूट्रिएंट्स की बायोएवेलिबिलिटी बढ़ाती हैं और लंबे समय तक सेहतमंद बनाए रखती हैं। ये स्वादिष्ट कॉम्बिनेशन रोजमर्रा की डाइट को स्मार्ट, संतुलित और ज़्यादा असरदार बना सकते हैं।