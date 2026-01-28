न्यूट्रिशनिस्ट की सलाह: गलत नहीं, सही कॉम्बिनेशन खाएं और शरीर को बनाएं मजबूत

अक्सर हम यह मान लेते हैं कि हेल्दी खाने का मतलब सिर्फ अच्छी चीजें खाना है लेकिन असल सच्चाई यह है- क्या खाने के साथ-साथ कैसे और किसके साथ खाना भी उतना ही जरूरी होता है। सही फूड कॉम्बिनेशन ना सिर्फ पोषक तत्वों के अवशोषण को बेहतर बनाते हैं बल्कि पाचन, एनर्जी लेवल, इम्युनिटी और हार्मोनल बैलेंस पर भी गहरा असर डालते हैं। न्यूट्रिशनिस्ट आकांक्षा गावा के अनुसार, कुछ साधारण लेकिन साइंस-बेस्ड फूड पेयरिंग्स शरीर में न्यूट्रिएंट्स की बायोएवेलिबिलिटी बढ़ाती हैं और लंबे समय तक सेहतमंद बनाए रखती हैं। ये स्वादिष्ट कॉम्बिनेशन रोजमर्रा की डाइट को स्मार्ट, संतुलित और ज़्यादा असरदार बना सकते हैं।
तरबूज में पोटैशियम और पानी होता है, जबकि थोड़ा सा नमक सोडियम देता है। यह कॉम्बिनेशन पसीने या वर्कआउट के बाद इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करता है और बॉडी को बेहतर तरीके से हाइड्रेट रखता है।
डार्क चॉकलेट के फ्लेवोनॉयड्स और बादाम के हेल्दी फैट्स मिलकर दिल की सेहत सुधारते हैं। यह सूजन कम करने, एंटीऑक्सीडेंट बढ़ाने और लंबे समय तक पेट भरा रखने में मदद करता है।
सरसों के बीज में मौजूद मायरोसिनेज एंजाइम ब्रोकली के सल्फोराफेन को एक्टिव करता है। यह शक्तिशाली एंटी-कैंसर कंपाउंड डिटॉक्सिफिकेशन और सेल प्रोटेक्शन को मजबूत बनाता है।
ब्लूबेरी के एंटीऑक्सीडेंट और ग्रीक योगर्ट के प्रोबायोटिक्स मिलकर गट हेल्थ, इम्युनिटी और दिमागी सेहत को सपोर्ट करते हैं। यह कॉम्बो पाचन सुधारने और इंफ्लेमेशन कम करने में भी मददगार है।
फाइबर से भरपूर सेब और प्रोटीन-फैट वाला पीनट बटर मिलकर ब्लड शुगर को स्थिर रखते हैं। यह एनर्जी क्रैश से बचाता है और हेल्दी स्नैक के रूप में लंबे समय तक संतुष्टि देता है।
खजूर की नेचुरल शुगर और दूध का प्रोटीन-कैल्शियम मिलकर तुरंत एनर्जी देते हैं। यह कॉम्बो आयरन, बी-विटामिन्स और हड्डियों की मजबूती के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है।
नारियल पानी बॉडी को हाइड्रेट करता है, जबकि चिया सीड्स फाइबर जोड़कर शुगर एब्जॉर्प्शन को स्लो करते हैं। यह पोस्ट-वर्कआउट रिकवरी, पाचन और लंबे समय तक एनर्जी बनाए रखने में मदद करता है।
नींबू का विटामिन C ग्रीन टी के कैटेचिन्स को सुरक्षित रखता है जिससे एंटीऑक्सीडेंट असर बढ़ता है। यह कॉम्बिनेशन मेटाबॉलिज्म, फैट बर्न और इम्युनिटी को सपोर्ट करता है।
घी के हेल्दी फैट्स कैफीन के असर को धीरे-धीरे रिलीज करते हैं। इससे लंबे समय तक फोकस, स्थिर एनर्जी मिलती है और पेट में एसिडिटी की समस्या भी कम होती है।
अंडे की जर्दी में मौजूद फैट्स सब्जियों से मिलने वाले विटामिन A, D, E और K के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाते हैं। यह आंखों, हड्डियों और इम्युनिटी के लिए बेहतरीन कॉम्बो है।