मास्क पहने नजर आएं हार्दिक पांड्या, लखनऊ की धुंध ने किया परेशान; IND vs SA चौथे टी20 के टॉस में देरी

हार्दिक पांड्या ने पहना मास्क

इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका चौथी टी20 लखनऊ में खेला जाना है, मगर धुंध के कारण टॉस में देरी हो रही है। इस दौरान हार्दिक पांड्या लखनऊ के इकाना स्टेडियम में मास्क पहने नजर आए। यह तस्वीर खूब वायरल हो रही है।