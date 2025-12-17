Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोमास्क पहने नजर आएं हार्दिक पांड्या, लखनऊ की धुंध ने किया परेशान; IND vs SA चौथे टी20 के टॉस में देरी

मास्क पहने नजर आएं हार्दिक पांड्या, लखनऊ की धुंध ने किया परेशान; IND vs SA चौथे टी20 के टॉस में देरी

लखनऊ की धुंध ने भारत और साउथ अफ्रीका के खिलाड़ियों को खूब परेशान किया। इस कारण यहां होने वाले चौथे टी20 के टॉस में भी देरी हुई। हार्दिक पांड्या मास्क पहने मैदान पर नजर आए।

Lokesh KheraDec 17, 2025 08:00 pm IST
1/6

हार्दिक पांड्या ने पहना मास्क

इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका चौथी टी20 लखनऊ में खेला जाना है, मगर धुंध के कारण टॉस में देरी हो रही है। इस दौरान हार्दिक पांड्या लखनऊ के इकाना स्टेडियम में मास्क पहने नजर आए। यह तस्वीर खूब वायरल हो रही है।

2/6

टीम इंडिया ने किया लगातार अभ्यास

धुंध के कारण जब मैच रुका हुआ था तो भी टीम इंडिया अभ्यास में लगी हुई थी। इस दौरान एक्शन में शहबाज नदीम नजर आए, जिन्हें अक्षर पटेल के बाहर होने पर टीम में शामिल किया गया है।

3/6

तिलक वर्मा ने की गेंदबाजी

टीम इंडिया के मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज तिलक वर्मा ने भी गेंदबाजी कर लुत्फ उठाया।

4/6

अभिषेक शर्मा भी पीछे नहीं रहे

डोमेस्टिक क्रिकेट में लगातार गेंदबाजी करने वाले अभिषेक शर्मा ने भी धुंध का फायदा उठाया। अभिषेक लगातार इंटरनेशनल क्रिकेट में तूफानी बल्लेबाजी करते हैं, मगर उन्हें ज्यादा बॉलिंग का मौका नहीं मिलता।

5/6

गौतम गंभीर भी आए नजर

लखनऊ के इकाना स्टेडियम में जब धुंध की वजह से मैच रुका हुआ था तो गौतम गंभीर टीम इंडिया की मीटिंग लेते हुए नजर आए।

6/6

अंपायर कर रहे हैं इंस्पेक्शन

IND vs SA चौथे टी20 का टॉस भारतीय समयानुसार 6 बजकर 30 मिनट पर होना था, मगर धुंध के कारण पहले निरिक्षण का समय 6.50 फिर 7.30 और फिर 8 तक तय किया गया।

India Vs South Africa IND vs SA