मास्क पहने नजर आएं हार्दिक पांड्या, लखनऊ की धुंध ने किया परेशान; IND vs SA चौथे टी20 के टॉस में देरी

इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका चौथी टी20 लखनऊ में खेला जाना है, मगर धुंध के कारण टॉस में देरी हो रही है। इस दौरान हार्दिक पांड्या लखनऊ के इकाना स्टेडियम में मास्क पहने नजर आए। यह तस्वीर खूब वायरल हो रही है।
धुंध के कारण जब मैच रुका हुआ था तो भी टीम इंडिया अभ्यास में लगी हुई थी। इस दौरान एक्शन में शहबाज नदीम नजर आए, जिन्हें अक्षर पटेल के बाहर होने पर टीम में शामिल किया गया है।
टीम इंडिया के मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज तिलक वर्मा ने भी गेंदबाजी कर लुत्फ उठाया।
डोमेस्टिक क्रिकेट में लगातार गेंदबाजी करने वाले अभिषेक शर्मा ने भी धुंध का फायदा उठाया। अभिषेक लगातार इंटरनेशनल क्रिकेट में तूफानी बल्लेबाजी करते हैं, मगर उन्हें ज्यादा बॉलिंग का मौका नहीं मिलता।
लखनऊ के इकाना स्टेडियम में जब धुंध की वजह से मैच रुका हुआ था तो गौतम गंभीर टीम इंडिया की मीटिंग लेते हुए नजर आए।
IND vs SA चौथे टी20 का टॉस भारतीय समयानुसार 6 बजकर 30 मिनट पर होना था, मगर धुंध के कारण पहले निरिक्षण का समय 6.50 फिर 7.30 और फिर 8 तक तय किया गया।