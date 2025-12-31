Hindustan Hindi News
नए साल की बधाई हो! आपका नया साल मंगलमय हो, शेयर करें HAPPY NEW YEAR WISHES IN HINDI

नए साल की बधाई हो! आपका नया साल मंगलमय हो, शेयर करें HAPPY NEW YEAR WISHES IN HINDI

HAPPY NEW YEAR WISHES IN HINDI: स्वस्थ रहो, मस्त रहो, सदा हंसते रहो, हंसाते रहो.. कोई दुःख ना हो कोई गम न हो, कोई आंख कभी भी किसी की नम न हो, कोई साथ किसी का ना छोड़े, बस प्यार का दरिया बहता हो, ये काश 2026 का नया साल ऐसा हो.. 

Shrishti ChaubeyJan 01, 2026 01:17 am IST
नये साल की हार्दिक शुभकामनाएं

सुख, संपत्ति, स्वरुप, संयम, सादगी, सफलता, साधना, संस्कार, स्वास्थ्य, सम्मान, शान्ति एवं समृद्धि की मंगलकामनाओं के साथ मेरे एवं मेरे परिवार की तरफ से आपको और आप के परिवार को नये साल की हार्दिक शुभकामनाएं।

Happy New Year 2026 Wishes

नए साल की शुभकामनाएं

इस नए साल में दिल से निकली दुआ है हमारी, जिन्दगी में मिले आपको खुशियां सारी, गम न दे खुदा आप को कभी चाहे तो एक खुशी कम कर दे हमारी! नया साल मुबारक 2026

Happy New Year 2026

चुपके से आकर इस दिल में उतर जाओ, सांसों में मेरी खुशबु बन के बिखर जाओ, इस नए साल कुछ ऐसा करो सोते-जागते तुम ही तुम नजर आ जाओ! Happy New Year 2026

Happy New Year 2026

नया साल, नया सवेरा, हर सपना हो आपका पूरा। Happy New Year 2026

Happy New Year 2026

नया साल आया बनकर उजाला, खुल जाए आपकी किस्मत का ताला, हमेशा आप पर मेहरबान रहे ऊपर वाला, ये दुआ करता है आपका ये चाहने वाला! नया साल मुबारक!

नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं

आपकी तरक्कियों की ताकत इतनी हो कि ये जमाना दिन-रात आपके नाम के कसीदे पढ़े। नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं!

नया साल मुबारक

हर खुशी लेकर आया नया साल हर इच्छा हो पूरी, ना रहे दिल में मलाल नया साल मुबारक!

हैप्पी न्यू ईयर 2026

न कोई रंज का लम्हा किसी के पास आए, ख़ुदा करे कि नया साल सब को रास आए। हैप्पी न्यू ईयर 2026

Happy New Year 2026

पुराना साल सबसे हो रहा है दूर, क्या करें यही है कुदरत का दस्तूर, बीती यादें सोच कर उदास न हो तुम, करो खुशियों के साथ नये साल को मंजूर!

