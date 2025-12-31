नए साल की बधाई हो! आपका नया साल मंगलमय हो, शेयर करें HAPPY NEW YEAR WISHES IN HINDI

नये साल की हार्दिक शुभकामनाएं

सुख, संपत्ति, स्वरुप, संयम, सादगी, सफलता, साधना, संस्कार, स्वास्थ्य, सम्मान, शान्ति एवं समृद्धि की मंगलकामनाओं के साथ मेरे एवं मेरे परिवार की तरफ से आपको और आप के परिवार को नये साल की हार्दिक शुभकामनाएं।