नए साल की बधाई हो! आपका नया साल मंगलमय हो, शेयर करें HAPPY NEW YEAR WISHES IN HINDI

सुख, संपत्ति, स्वरुप, संयम, सादगी, सफलता, साधना, संस्कार, स्वास्थ्य, सम्मान, शान्ति एवं समृद्धि की मंगलकामनाओं के साथ मेरे एवं मेरे परिवार की तरफ से आपको और आप के परिवार को नये साल की हार्दिक शुभकामनाएं।
इस नए साल में दिल से निकली दुआ है हमारी, जिन्दगी में मिले आपको खुशियां सारी, गम न दे खुदा आप को कभी चाहे तो एक खुशी कम कर दे हमारी! नया साल मुबारक 2026
चुपके से आकर इस दिल में उतर जाओ, सांसों में मेरी खुशबु बन के बिखर जाओ, इस नए साल कुछ ऐसा करो सोते-जागते तुम ही तुम नजर आ जाओ! Happy New Year 2026
नया साल, नया सवेरा, हर सपना हो आपका पूरा। Happy New Year 2026
नया साल आया बनकर उजाला, खुल जाए आपकी किस्मत का ताला, हमेशा आप पर मेहरबान रहे ऊपर वाला, ये दुआ करता है आपका ये चाहने वाला! नया साल मुबारक!
आपकी तरक्कियों की ताकत इतनी हो कि ये जमाना दिन-रात आपके नाम के कसीदे पढ़े। नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं!
हर खुशी लेकर आया नया साल हर इच्छा हो पूरी, ना रहे दिल में मलाल नया साल मुबारक!
न कोई रंज का लम्हा किसी के पास आए, ख़ुदा करे कि नया साल सब को रास आए। हैप्पी न्यू ईयर 2026
पुराना साल सबसे हो रहा है दूर, क्या करें यही है कुदरत का दस्तूर, बीती यादें सोच कर उदास न हो तुम, करो खुशियों के साथ नये साल को मंजूर!