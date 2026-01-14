Happy Makar Sankranti Wishes, मकर संक्रांति की शुभकामनाएं: इन मैसेज, फोटो के साथ दें मकर संक्रांति की बधाई

अपनों का मकर संक्रांति का पावन पर्व स्पेशल बनाने के लिए शेयर करें ये सुभकामनाएं- त्यौहार नहीं होता है अपना पराया, त्यौहार वही जिसे सबने मनाया, तो मिला के गुड़ में तिल, पतंग संग उड़ जाने दो दिल, हैप्पी मकर संक्रांति
मीठी बोली, मीठी जुबान मकर संक्रांति पर यही है पैगाम मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं!
पल पल सुनहरे फूल खिले, कभी ना हो कांटों का सामना, जिंदगी आपकी खुशियों से भरी रहे संक्रांति पर हमारी यही है शुभकामना!
तिलगुड़ का लड्डू और खिचड़ी खूब खाएं, आपको मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। त्योहारों का ये मौसम अपने साथ अनंत खुशियां और आनंद लेकर आए हैप्पी मकर संक्रांति!
मकर संक्रांति के इस शुभ मौके पर सूर्य देव आपके जीवन और घर में खुशियां लेकर आए.. हैप्पी मकर संक्रांति!
भगवान भास्कर आपको, यश वैभव एवं सुख समृद्धि प्रदान करें, शुभ मकर संक्रांति।
खुशियां आपके आंगन में आए, जीवन में नई उम्मीदें सजाए, मकर संक्रांति का ये पावन पर्व, आपको ढेर सारी खुशियां दिलाए।
इस वर्ष की मकर संक्रांति, आपके लिए हो तिल लड्डू जैसी मीठी मिले कामयाबी पतंग जैसी उंची, इसी कामना के साथ हैप्पी मकर संक्रांति
सूरज की राशि बदलेगी, बहुतों की किस्मत बदलेगी, यह साल का पहला पर्व होगा, जो बस खुशियों से भरपूर होगा! हैप्पी संक्रांति आपको!
गंगा-यमुना के तट पर उमड़ा जन सैलाब, और भगवान सूर्य का आशीर्वाद, यही है मकर संक्रांति के पर्व का उल्लास।